Dr hab. Artur Zagajewski, botanik i współpracownik Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie, w rozmowie z portalspozywczy.pl opowiedział o kluczowych kwestiach związanych ze zbiorem ziół i sezonowością w ogrodzie.

dr hab. Artur Zagajewski, botanik, opowiedział o umiejętnym wykorzystaniu roślin i ziół w codziennej diecie. / fot. PTWP

Zioła i rośliny w diecie

Co jest kluczowe w zbieraniu ziół, aby je umiejętnie wykorzystać i aby nam zioła służyły?

Ten czas jest ważny, bo odpowiednia temperatura, odpowiednie gleby, odpowiednie nawożenie, to powoduje, że możemy z powodzeniem już zacząć przystąpić do tej masy zielonej. Maj jest dobrym okresem, bo wszystko jest młode, wszystko jest świeże i pełne tych najbardziej aktywnych substancji. W związku z tym czas zbioru możemy przeciągnąć aż do listopada, natomiast teraz koncentrujemy się na masie zielonej. Zbieramy rośliny, chociażby tak jak liść mniszka czy kwiaty najróżniejsze. To, co teraz kwitnie, jest pełne energii i życia.

Jak wykorzystywać zioła w naszej kuchni w różnych daniach i przetworach?

Podstawą jest to, że jeżeli dysponujemy ogródkiem, żeby wiedzieć, co my chcemy i w jaki sposób to dobrze zgrać. Musimy zdawać sobie sprawę, że zbieranie ziół zawsze powinno odbywać się raczej przed południem, stosunkowo wcześnie, żeby jeszcze masa tych olejków eterycznych była najwyższa. To jest istotne. Nigdy nie zrywamy ziół w drugiej połowie dnia, gdzie jest wysoka operacja słoneczna.

Istotne jest również przechowywanie i potem suszenie. Jeżeli zrywamy sobie takie ziele, chociażby dziurawca, krwawnika czy miętę, pamiętamy, żeby rozkładać to sobie ładnie, czy trzymać w pęczkach, tak żeby to było w miejscu przewiewnym, niesłonecznym, w tej temperaturze pokojowej ładnie się suszyło. To wtedy gwarantuje nam, że te wszystkie substancje będą aktywne. To też jest istotne. Z chwilą, gdy to się wysuszy, tydzień lub dwa, obserwujemy, żeby to było kruche, o takiej ciekawej konsystencji, możemy wtedy zamknąć to w hermetyczny słój i mieć na dłuższy czas.

W zależności co chcemy, bo teraz zbieramy masę zieloną, potem przychodzi czas na różnego rodzaju koszyczki kwiatowe, potem na jesieni przychodzi czas na korzeń. Natomiast podstawą, tak jak w tym przypadku, jeżeli mamy kwitnące piwonie, to teraz moją rolą by było zrywać płatki, następnie te płatki ułożyć na pergaminie, one ładnie wysuszą się i następnie potem je szczelnie zamykam, żeby nie tracić tych walorów odżywczych, ale i zapachowych. To potem gwarantuje, że możemy to łączyć w różnych mieszankach, herbatach, czy też sałatkach. Suszenie to jest jedno, natomiast zachęcam do tego, żeby korzystać ze świeżych ziół i mając taką murawę, łąkę czy ogród, sadzimy rośliny, które obok nie dość, że są piękne, to jeszcze dodatkowo mają te walory użytkowe, czyli z przyjemnością warto by było pomyśleć o ziołach, które możemy wkomponować w naszych sałatkach, czy mogą być uzupełnieniem ciekawej zupy, drugiego dania jak np. rozmaryn, melisa, lawenda. To są rzeczy, które możemy wkomponować, nawet pokrzywę i zjeść sobie smaczną wiosenną zupę na bazie pokrzywy. A może jajecznica z lebiodą, inaczej zwaną komosą.

Uczymy się tych roślin, poznajemy ich walory odżywcze i staramy się wkomponować w naszej diecie, ale sezonowo. Jeżeli przychodzi czas na pokrzywę, decydujemy się na zrobienie sobie farszu z liści pokrzywy. Szpinak z pokrzywą grają pięknie. Do tego możemy zrobić napary z pokrzywy, a może przy okazji jeszcze skrzyp, a może i koszyczek rumianku, czyli łączymy. Nie boimy się tych smaków łączenia. Kombinujemy i zastanawiamy się. Dzięki temu nasze życie będzie fajniejsze, bo przede wszystkim będzie takie różnorodne, pełne zapachów i aromatów.

Odkrywajmy smaki natury

Patrząc na sezonowość, czy ma Pan swoje ulubione zioła i rośliny, których z utęsknieniem oczekuje?

Dla mnie na pewno wczesną wiosną dużym zaskoczeniem jest czosnek niedźwiedzi. Z przyjemnością czekam, aż on już się pojawi, bo wiemy, że jeszcze na liście na drzewach nie ma liści, a on powoli już wychodzi. Ten czosnek niedźwiedzi jest dużą dla mnie atrakcją. Zawsze zbieram, czy w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk w Powsinie, czy w miejscach takich jak u mnie na działeczce, gdzie ten czosnek jest wartościowy, atrakcyjny i trudno go porównać z innym smakiem.

Szczypiorki też już dochodzą, więc też są ciekawe. Teraz przychodzi czas na pokrzywę. Maj to jest czas pokrzywy, to jest czas rumianku, czas krwawników, więc tutaj to wszystko się zbiera. Patrzymy, jaki ten okres jest najlepszy dla rośliny. Wybieramy najlepiej te górne części, które idealnie nadają się do zasuszenia, do przygotowania różnych sosów, zup, sałatek, potraw, bo to ma sens. Wtedy po prostu korzystamy z natury, z czegoś, co po prostu przede wszystkim jest ekologiczne, bo my, jeżeli zbieramy sobie w naszym ogrodzie zioła, to my też inaczej je przetwarzamy, czyli odpowiednio je podlewamy, ale też pamiętamy, żeby one nie miały dużo nawozów, czyli stosujemy nawozy naturalne, dzięki temu po prostu one zdrowo rosną i my zdrowo się odżywiamy.

Dziękuję za rozmowę.

