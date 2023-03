Owoce i warzywa

Jak zbierać sok z brzozy? Wiosną doda zdrowia i oczyści organizm

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 09-03-2023, 13:12

Na co pomaga sok z brzozy? Brzoza brodawkowata jest najbardziej popularnym gatunkiem brzozowy występującym w Polsce. Jest to cenna roślina lecznicza, która dostarcza do fitoterapii pączków, liści, kory, młodych gałązek oraz świeżego soku brzozowego, na pozyskiwanie którego zbliża się właśnie sezon. Oskoła, bo tak inaczej nazywa się sok pozyskiwany z pnia brzóz ma wiele właściwości prozdrowotnych.

Zbliża się czas pozyskiwania soku z brzozy. Jakie ma właściwości? /fot. Unsplash