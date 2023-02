Zimowe spadki odporności sprawiają, że często zmieniamy styl życia i odżywiania, by dostarczyć organizmowi sił witalnych. Czy jednak powszechnie znane sposoby na wzmocnienie odporności rzeczywiście działają? Odpowiada ekspert Lokalnego Rolnika Klaudia Penar, dietetyk i współzałożycielka wegańskiej manufaktury Burrak.

Jaką rolę w odporności ma dieta?

Nie tylko suplementy diety dbają od zdrowy układ odpornościowy

Klaudia Penar zauważa, że suplementy diety są ważnym czynnikiem dbania o układ immunologiczny, ale niestety nasza odporność to bardziej złożony mechanizm, a na jej kondycję wpływają różne aspekty, takie jak dieta, sen, stres, ruch czy odpowiednie nawodnienie organizmu.

Wybierając gotowe preparaty, upewnij się, że w składzie znajduje się witamina C, D, B6, E i cynk. Wraz z suplementacją pamiętaj jednak o prostych zasadach zdrowego trybu życia. Zacznij zasypiać 15 minut wcześniej niż zazwyczaj, wybierz się na półgodzinny spacer po obiedzie, przed snem weź kilka świadomych, głębokich oddechów – nie wymaga to dużej inwestycji czasowej ani finansowej, a może przynieść ogromne zyski dla zdrowia i samopoczucia, a co za tym idzie odporności organizmu - mówi ekspert LokalnegoRolnika

Największym wrogiem układu odpornościowego jest stres

Dieta jest jednym z filarów zdrowego układu odpornościowego, ale to stres jest największym i często lekceważonym jego wrogiem. Zmniejsza liczbę limfocytów i białych krwinek, które pomagają zwalczać infekcje, przez co osłabia reakcje immunologiczne. Odpoczynek i dbanie o zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak to, co trafia na nasze talerze - mówi Klaudia Penar

Dodaje, że warzywa i owoce będące źródłem witaminy C, takie jak papryka, kiwi, cytrusy, brokuł czy brukselka, są bardzo ważne dla naszej odporności, ale gwarancją silnego układu immunologicznego jest bogata flora bakteryjna. Zapewnia ją dieta wysoko błonnikowa, która przede wszystkim powinna być różnorodna. Menu bogate w błonnik to nie tylko warzywa i owoce, ale również nasiona, orzechy, fasola czy kasze. Nasiona słonecznika zawierają dużo cynku, kasza jaglana dostarcza witaminy z grupy B, a fasola to bogactwo błonnika pokarmowego oraz minerałów tak ważnych dla naszej odporności.

