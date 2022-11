Zachorowalność na cukrzycę stale rośnie. Ma to bezpośredni związek z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi Polaków. Kilka lat temu szacowano, że co jedenasty dorosły Polak choruje na cukrzycę. Jednak połowa z nich nie jest tego świadoma z powodu unikania badań kontrolnych.





Światowy Dzień Cukrzycy. Jakie owoce można jeść przy cukrzycy?/fot. unsplash.com

Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna (IDF) informuje, że średnio co trzecia osoba na świecie, ma stan przedcukrzycowy, co dziesiąta choruję na cukrzycę, z czego połowa nie jest tego świadoma. Mitów wokół tej choroby jest mnóstwo. Sądzimy np., że cukrzyca jest chorobą zamożności i że chorują na nią tylko osoby starsze.

- Czas docenić rolę diety, tym bardziej, że diabetyków obowiązują te same zasady zdrowej diety, co osób bez cukrzycy: mało tłuszczu, cukru i soli, dużo warzyw i owoców, które powinny stanowić połowę tego co jemy - mówi Monika Stromkie-Złomaniec, dietetyk kliniczny, ekspert ogrodniczego Core Teamu, programów i projektów poprawiających nawyki żywieniowe Polaków.

Zachorowalność na cukrzycę stale rośnie. Jakie owoce jeść przy cukrzycy?

Cukrzyca nie ujawnia się z dnia na dzień, to proces na który pacjenci pracują latami a sygnałem ostrzegawczym jest stan przedcukrzycowy manifestujący się podwyższoną glukozą i/lub wysoką insuliną na czczo.

Prawdopodobnie statystyki na dziś są jeszcze gorsze. Ma to związek chociażby z pandemią koronawirusa, która ograniczyła aktywność fizyczną a pozostanie w domu sprzyjało podjadaniu i wzrostowi masy ciała. Ten ostatni silnie powiązany jest z nieprawidłową glikemią, stanem przedcukrzycowym od którego krótka droga do cukrzycy. Pierwsza interwencja powinna dotyczyć modyfikacji codziennych posiłków, zakładając obniżoną, w stosunku do całkowitego zapotrzebowania, podaż energii. Ma to na celu redukcję masy ciała, co jest jednym z czynników poprawiających glikemię na czczo.

Jak powinna odżywiać się osoba z cukrzycą typu 2?

Podstawą posiłków powinny być warzywa. Najlepiej, żeby stanowiły połowę tego co jemy choć warto potraktować tą zmianę jako proces. Stopiono zwiększając ilość warzyw na talerzu aż do pełnego sukcesu. Są one o tyle istotne, że dostarczają błonnika, który z jednej strony wypełnia żołądek, daje sytość i pomaga ogólnie zjeść mniej. Z drugiej strony błonnik spowalnia wchłanianie węglowodanów pochodzących chociażby z kaszy, ziemniaków czy makaronu.

​W diecie przeważać powinny warzywa surowe, ale nie jest błędem sięganie po te gotowane czy pieczone. Ważne by warzywa były jędrne a nie rozgotowane, gdyż długa obróbka cieplna zwiększa przyswajalność z nich węglowodanów. Mowa tu chociażby o marchwi, czy burakach. Są one dozwolone także przy cukrzycy ale warto mieć na uwadze by nie były spożywane samodzielnie lecz w towarzystwie pełnoziarnistych produktów zbożowych oraz chudego mięsa, ryb czy nasion roślin strączkowych.

Cukrzycy często towarzyszy wysoki cholesterol i/lub trójglicerydy dlatego zaleca się ograniczenie czerwonego mięsa na rzecz drobiu. Korzystnym jest 1-2 razy w tygodniu jeść tłuste ryby morskie, które pozytywnie wpływają na lipidogram, podwyższając frakcję „dobrego” cholesterolu. Warto także niektóre posiłki komponować na bazie soczewicy, ciecierzycy czy fasoli. Zaleca się rezygnację ze słodyczy, szczególnie tych słodzonych syropem glukozowo-fruktozowym. Dopuszczalnym słodzikiem jest ksylitol, który podnosi glukozę w krwi stopniowo, nie powodując po posiłkowych hiperglikemii, choć i w nim należy zachować umiar.

Jakie owoce są polecane przy cukrzycy?

Najważniejszym wskaźnikiem przy wyborze owoców jest ich stopień dojrzałości. Przejrzałe, miękkie mają w sobie więcej cukrów prostych, które nie są korzystne dla diabetyka. Najlepiej wybierać owoce jędrne, dojrzałe ale twarde. Polecane są szczególnie jabłka i owoce jagodowe (między innymi: borówki, maliny, truskawki, mini kiwi). Owoce najlepiej zjadać w towarzystwie niesłodzonego nabiału np. jogurtu, kefiru, twarogu lub niesolonych orzechów. Łączenie jabłka ze źródłem białka i/lub tłuszczu spowalnia wchłanianie węglowodanów i pozwala trzymać glikemię w ryzach. Poza tym daje większe poczucie sytości. Dobrą praktyką będzie także zjadanie porcji owoców zaraz po obiedzie jako zdrowy deser.

Więcej czytaj na sadyogrody.pl.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl