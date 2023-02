Owoce i warzywa

Jakie soki można pić przy cukrzycy?

Autor: Witold Stech

Data: 07-02-2023, 13:30

Dla osób z cukrzycą typu 2 odżywianie ma kluczowe znaczenie dla ich ogólnego stanu zdrowia. Diabetycy muszą uważać na to, co jedzą i co piją, ponieważ jedno i drugie może krytycznie wpłynąć na poziom cukru we krwi.

Jakie soki można pić przy cukrzycy? | fot. Shutterstock