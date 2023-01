- W branży spożywczej nadal królować będzie kuchnia roślinna i związany z nią reduktarianizm, czyli ograniczanie przez konsumentów spożycia mięsa, a także innych składników odzwierzęcych takich jak nabiał czy jajka - mówi nam Marta Glinka, strateg marki, buduje wyróżniające marki w branży spożywczej i gastronomicznej, analizuje trendy.

Jakie trendy będą królować w branży spożywczej w 2023 r.? /fot. shutterstock

Według badania Ariadna z grudnia 2022 roku większość Polaków zetknęła się już z roślinnymi zamiennikami mięsa, a prawie połowa miała okazję ich spróbować.

- Zainteresowanie kuchnią roślinną to trend masowy, który nie jest ograniczony do niewielkiej grupy wegan i wegetarian - mówi Marta Glinka, strateg marki, buduje wyróżniające marki w branży spożywczej i gastronomicznej, analizuje trendy.

Zdaniem ekspertki na znaczeniu w branży spożywczej będą zyskiwać produkty funkcjonalne, szczególnie te które wzmacniają nasz układ odpornościowy czy poprawiają naszą kondycję psychiczną.

- Konsumenci będą poszukiwać produktów z probiotykami, witaminami czy kiszonek aby uniknąć kolejnych odsłon wirusów czy skutecznie z nimi walczyć. Będą doceniać także produkty redukujące stres, poprawiające koncentrację czy relaksujące. Stąd też wzrost zainteresowania takimi dodatkami do produktów spożywczych jak CBD czy adaptogeny takie jak ashwaganda, żeń szeń czy grzyby - wylicza.

Ze względu na sytuację gospodarczo-polityczną istotnym trendem w branży spożywczej będzie oszczędzanie i niemarnowanie czyli zero waste. - Częściej niż w latach ubiegłych będziemy gotować w domu, będziemy robić przemyślane zakupy, poszukiwać tańszych składników, a produkty, które zostaną nam z obiadu, wykorzystami na kolację czy śniadanie. Coraz więcej konsumentów interesuje się też zrównoważonym rozwojem, na popularności będą więc zyskiwać produkty, które powstają w sposób przyjazny dla planety - dodaje Marta Glibka.

Konumenci wrażliwi cenowo

- Wysokie ceny surowców, logistyki z pewnością przełożą się na ceny zarówno produktów spożywczych jak i ceny dań w restauracjach, a co za tym idzie na zmniejszenie popytu, szczególnie w sektorze horeca. Kryzys, nie kryzys - jeść trzeba, więc jeść nie przestaniemy, ale konsumenci coraz częściej będą omijać restauracje drogie, wzrośnie zainteresowanie tanimi lokalami, barami, fast foodem. W sektorze spożywczym wpływ ten będzie mniejszy, inflacja na pewno wpłynie na dalszy wzrost marek własnych sieci handlowych bo konsumenci będą jeszcze bardziej wrażliwi cenowo - mówi Marta Glinka.

Żeby przetrwać ten trudny moment, kluczowe są: elastyczność, gotowość na szybkie zmiany, ciągle poszukiwanie innowacji, produktów dopasowanych do zmieniających się warunków i potrzeb konsumenta.

- Zaobserwowaliśmy te cechy w branży spożywczej i horeca w ostatnich latach wśród marek, które sobie poradziły, przetrwały i z powodzeniem się rozwijają. Dla wielu restauratorów oznaczało to poszerzenie usługi restauracyjnej o produkty spożywcze i jedzenie sprzedawane online, co jest kontynuowane również po pandemii. Ci, którzy zauważyli, że zmiana to codzienność, przetrwali. Marki spożywcze dostrzegły zainteresowanie konsumentów m.in. produktami na odporność, które zaczęły pojawiać się w różnych kategoriach, zwiększyły także sprzedaż przez Internet, wcześniej kanał mocno niedoceniany. W trudnych czasach szczególnie ważne jest także budowanie silnych marek – w czasach kryzysu najłatwiej jest przetrwać mocnym brandom, bez których konsumenci nie mogą się obejść - wylicza.

