Gotowanie na parze to jeden z najlepszych sposobów obróbki termicznej warzyw, dzięki któremu zachowują swoje składniki odżywcze. Czy wszystkie warzywa są jednak do tego odpowiednie? Których nie powinno się przygotowywać w ten sposób?

Są warzywa, które można jeść na surowo, a zaliczamy do nich m.in. marchewka, pomidory czy papryka i są też takie, które należy poddać obróbce termicznej. Gotowanie na parze jest jednym z tych sposobów obróbki termicznej, który w najmniejszym stopniu wpływa na utratę wartości odżywczych w nim zawartych.

Jakie warzywa można gotować na parze?

Brokuły, kalafior, marchew, cukinia, papryka, szparagi, karczochy, cukinia i fasolka szparagowa to świetny wybór. Są mocne i nie zamienią się zbyt łatwo w papkę.

Liściaste warzywa, takie jak szpinak czy kapusta pak choi również dobrze nadają się do gotowania na parze, przy czym należy poświęcić tej czynności mniej czasu i dobrze go kontrolować.

Warto spróbować także czegoś nowego. Do gotowania na parze dobrze nadają się także rzodkiewki lub młode ziemniaki. W ich przypadku warto je jednak wcześniej odpowiednio pokroić na małe kawałki.

Jak gotować warzywa na parze?

W ofertach sklepów znaleźć można specjalne kosze do gotowania na parze w kilku rodzajach, np. wykonane z bambusa i z wieczkiem, a także koszyki metalowe oraz sitka do gotowania na parze (należy pamiętać tutaj o zastosowaniu pokrywki). Takie urządzenia zawiesza się nad garnkiem lub zanurza w nim, pamiętając jednak o tym by woda nie dotykała kosza/sitka. Odrębną kategorią są dedykowane parowary elektryczne, jednak zwykle są dużo droższe niż wymienione nakładki.

Duże warzywa należy przed gotowaniem na parze pokroić na mniejsze kawałki, a warzywa korzeniowe jak marchewki - najlepiej w plasterki. Na różyczki dzielimy z kolei kalafiora i brokuł.

Natychmiast po gotowaniu na parze należy przygotować durszlak z lodem lub miskę z lodowatą wodą, by zanurzyć w nich ugotowane smakołyki, po to, aby warzywa pozostały ładne i chrupiące.

Jak jeść warzywa gotowane na parze?

Do ugotowanych na parze warzyw można użyć wysokokalorycznych dodatków, jak masło, ale jeśli chcemy uniknąć nadmiaru kalorii - warto poszaleć z innymi dodatkami i przyprawami.

Cytryna, czosnek lub odrobina czarnego pieprzu mogą zdziałać cuda.

Sok ze świeżej cytryny doskonale nadaje się do szparagów.

Posiekane ząbki czosnku zmieszane z łyżeczką oliwy z oliwek są z kolei idealne do skropienia brokułów.

Dla miłośników kuchni orientalnej polecamy skropienie warzyw sosem sojowym.

