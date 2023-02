Mrozić w zamrażarce można wiele produktów, w tym warzyw, ale niektóre będą smakowały lepiej niż inne po zamrożeniu i rozmrożeniu. Nie każde warzywo zachowa również po rozmrożeniu swoje właściwości, więc niektórych mrozić się nie powinno.

Pomysłów na wykorzystanie mrożonych warzyw jest wiele. Od sałatek, przez potrawy gotowane, takie jak makarony i zupy aż po zapiekanki.

Jakie warzywa można mrozić?

Najlepsze warzywa do mrożenia to:

kukurydza,

groszek,

bób,

brokuły,

kalafior,

marchew,

fasolka szparagowa,

kabaczek,

szpinak,

jarmuż,

boćwina,

brukselka

kapusta.

Zamrozić można również paprykę (ale bez nasion i ogonków), seler, pietruszkę, pora oraz grzyby i zioła.

Konieczne jest jednak zwrócenie uwagi na to, w jakiej formie powinniśmy zamrozić warzywa, tak, aby zachowały swój smak i konsystencję po rozmrożeniu. Niektóre warzywa warto przed mrożeniem poddać obróbce cieplnej, takiej jak krótkie gotowanie lub blanszowanie. Jeszcze inne warto podzielić na mniejsze części przed mrożeniem. Dotyczy to chociażby różyczek kalafiorów i brokułów, które warto trzymać w oddzielnych opakowaniach.

Część warzyw po przemrożeniu może smakować nawet lepiej niż przed, czego przykładem są brukselka i jarmuż, które dzięki temu zabiegowi mogą utracić gorycz w smaku.

Jakich warzyw nie powinno się mrozić?

Nie wszystkie warzywa nadają się do mrożenia, a zwłaszcza dotyczy to warzyw o wysokiej zawartości wilgoci. Po rozmrożeniu warzywa takie jak pomidory, ogórki, rzodkiewka, będą nasiąknięte wodą i staną się papkowate. Nie powinno się mrozić także wszelkich sałat, świeżej cebuli, czosnku i bakłażanów.

Jakie warzywa blanszować przed zamrożeniem?

Przed zamrożeniem niektóre z warzyw powinno się zblanszować. To rodzaj obróbki cieplnej żywności, który polega na zanurzeniu we wrzątku (od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund) żywności, a następnie schłodzeniu ich w zimnej wodzie.

Blanszowanie jest najczęściej stosowane w przypadku delikatnych owoców i warzyw. W odniesieniu do tych ostatnich dotyczy to np. brokułów, kalafiora, fasolki szparagowej, brukselki, groszku, jarmużu, kukurydzy i liści szczawiu.

Sprawi to, że warzywa po rozmrożeniu zachowają swój naturalny kształt, a także kolor. Amerykańskie The National Center for Food Preservation opracowało zalecenia czasowe dotyczące blanszowania konkretnych warzyw, przydatna tabelę można znaleźć na stronie.

Jak blanszować warzywa? Krok po kroku

Krok 1. Warzywa, które zamierzamy blanszować należy najpierw umyć i wysuszyć, a następnie pokroić w wybraną przez siebie formę (słupki, kostka, plastry).

Krok 2. W dużym garnku należy umieścić objętościowo 2 razy więcej wody niż warzyw i ugotować ją. W trakcie gotowania dodajmy do niej szczyptę soli. Warzywa umieszczamy dopiero we wrzącej wodzie.

Krok 3. Czas blanszowania zależy dostosować do rodzaju warzywa (najkrótszy będzie dla warzyw liściastych, a najdłuższy dla brokułów, papryki czy włoszczyzny), a po wykonaniu procesu natychmiastowo umieścić je w misce z lodowatą wodą (lub zimną wodą z kostkami lodu). Ważne, aby warzywa przybywały w obu środowiskach dokładnie tyle samo czasu.

