Janusz Piechociński o "cukrowym pożądaniu": Przed nami kolejne podwyżki

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 28-07-2022, 11:18

Nie mam wątpliwości, że nie tylko cukier, ale zdecydowana większość żywności będzie do końca 2022 roku znacząco droższa - mówi nam Janusz Piechociński, prezes Izby Przemysłowo - Handlowej Polska - Azja.

Janusz Piechociński o brakach cukru w sklepach. fot. PTWP/sadyogrody.pl

Janusz Piechociński o cukrowym pożądaniu

Janusz Piechociński, były wicepremier i Minister Gospodarki, a obecnie prezes Izby Przemysłowo - Handlowej Polska - Azja przyznaje w rozmowie z Portalem Spożywczym, że lipiec 2022 roku upłynął mu pod znakiem kolejnego w życiu analizowania handlowych postaw Polaków i "pożądania" towaru.

- Było to dla mnie niezwykle ciekawe doświadczenie jako absolwenta i pracownika w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej SGH. W świadomości społecznej pozostanie stadne zjawisko, gdy wygłodniali konsumenci ruszają na poszukiwania towaru, którego brakuje czy może zabraknąć i kupują na zapas - dodaje.

Cukrowe szaleństwo to nie tylko czkawka z historii

Piechociński zwraca uwagę, by nie sprowadzać całego zjawiska to "czkawki z historii" obywateli, którzy w przeszłości spotkali się z brakami na półkach, reglamentacją dostaw czy lękami skokowego wzrostu cen często rzutujących na sytuację polityczną i społeczną tak jak w PRL.

- Po pierwsze, spirala kosztowo-cenowa daje znać o sobie bardzo mocno. Inflacja w Polsce z wielu powodów ma swoje konsekwencje także w grupie towarów z kategorii pierwszej potrzeby, w tym żywności. Do tego w Polsce nie jest ona tylko pochodną ogólnoświatowej czy europejskiej tendencji wzrostu cen żywności - mówi.

Piechociński: W sektorze spożywczym zdrożało wszystko

Ekspert wskazuje, że w łańcuchu od pola do stołu zdrożało praktycznie wszystko: koszty rolnicze, transport, przeróbka w cukrowni, znowu transport i na koniec dystrybucja oraz handel.

- W rolnictwie przygotowanie pola, paliwa, nasiona, nawozy, koszty pielęgnacji i zbiorów. Z tyłu podwyżki podatków, opłat, składki na KRUS etc. W transporcie opodatkowanie środków transportu, wzrost cen paliwa, płace transportowców. W cukrowni energia, płace, utylizacja odpadów, podatki od nieruchomości etc. W handlu podobnie: od cen ciepła i energii po płacę aby utrzymać pracowników - wylicza.

Skąd wyszedł impuls do większego popytu na cukier?

Piechociński zwraca uwagę, że impulsy na wzrost zapotrzebowania na cukier wyszły nie z "detalu" dla konsumentów, ale z przedsiębiorstw, dla których cukier stanowi istotny surowiec czy półprodukt i ma znaczący udział kosztach firmy.

- Jeśli wiadomo z wielu źródeł, że ceny surowców i półproduktów, środków produkcji rosną i jest powszechne oczekiwanie na dalszy wzrost, pojawia się pytanie co robić? Kupować, magazynować, zamieniać coraz słabszego złotego na potrzebne w przyszłości produkcyjnej produkty. Proszę zwrócić uwagę, że tak samo w zakupach blachy czy stali zachowały się firmy z sektora przemysłu metalowego. Lepiej mieć towar na magazynie niż czekać na nieuchronne, że za miesiąc, kwartał, rok będzie znacząco droższy - mówi.

Inflacja producencka a problemy producentów cukru

Janusz Piechociński przypomina także o inflacji producenckiej, która już w kwietniu przekroczyła 20 procent.

- Najpóźniej 2-3 miesiące później z magazynu zakładu przemysłowego produkt znajdował się na półce w handlu w nowej znacząco wyższej cenie finalnej. Popatrzmy chociaż jakie wnioski dla kupujących cukier płynęły z informacji o negocjacjach pomiędzy rolnikami - producentami buraka cukrowego a cukrowniami przy negocjacjach o cenach minimalnych zakupu w 2023 roku. Dotychczas mówiono o cenie minimalnej 38-39 euro za tonę buraka o zawartości cukru powyżej 15 proc. Teraz Krajowa Spółka Cukrowa podpisała umowy - deklaracje na nie mniej niż 45 euro za tonę. Przypomnę, że te same strony w grudniu 2021 roku podpisały porozumienie, że cena buraków kontraktowych na sezon 2022 r. zostaje ustalona na poziomie minimum 32 euro za 1 tonę buraków cukrowych - wskazuje.

Żywność w 2022 roku będzie jeszcze droższa

Piechociński nie ma wątpliwości, że nie tylko cukier, ale zdecydowana większość żywności będzie do końca 2022 roku znacząco droższa

- Zakłady przemysłu mięsnego i branżowi eksperci mówią wprost: trzy razy droższa energia i rosnące koszty płacowe wymusza podwyżki mięsa drobiowego o 30 proc., wieprzowego o 40 proc., a wołowego o 50 proc. Nie ma alternatywy skoro choćby energia elektryczna rok do roku zdrożeje ponad 3,5 raza. Jak do tego dodamy wakacyjny okres, problemy w dystrybucji i transporcie wynikające choćby z braków kadrowych na magazynach czy kierowców, mamy już przed sobą pełniejszy obraz tego co dzieje się z nami i wokół nas - podsumowuje.