W japońskim mieście Tamba Sasayama wystawiono na aukcji trzy grzyby matsutake (gąska sosnowa) o łącznej wadze 70 g. Zostały sprzedane za 7,6 tys. dolarów.

Japonia/ Trzy grzyby o łącznej wadze 70 g sprzedano na aukcji za 7,6 tys. dolarów. fot. Nicki Eliza Schinow on Unsplash

Japonia: Trzy grzyby sprzedane za 7 tysięcy dolarów

Aukcję wygrała lokalna restauracja Tambasasayama Kinmata. Grzybki o średniej długości od 7 do 11 cm są specjalnością miasta położonego niedaleko Kioto. Co roku we wrześniu, kiedy zaczyna się ich sezon, licytuje się je na lokalnym rynku.

Miasto ma idealne warunki dla tych wymagających grzybów - jest często spowite mgłą, a nocą temperatury są bardzo niskie.

Grzyby matsutake - dlaczego są tak drogie?

"Grzybki są najwyższej jakości i mają doskonały aromat. Mimo że z powodu pandemii warunki są ciężkie, mamy nadzieję, że jesienią uda się ożywić nasze miasto" - powiedział właściciel zwycięskiej restauracji i dodał, że grzybki zostaną wykorzystane w potrawach dla gości.

Matsutake występują w Azji Wschodniej, Ameryce Północnej i Europie. Ze względu na swoje rzadkie występowanie oraz fakt, że są zagrożone wyginięciem, często osiągają wartość rzędu tysięcy dolarów.