Owoce i warzywa

Jeden z najzdrowszych soków. Cukrzycy mogą go pić codziennie

Autor: Witold Stech

Data: 27-01-2023, 11:06

Sok z granatu ma wiele cennych składników odżywczych i jest witaminową bombą. Warto go włączyć do codziennej diety, ale czy każdy może go pić i czy jest polecany w przypadku cukrzycy lub wysokiego cholesterolu?

Co daje picie soku z granatów i dlaczego jest polecany diabetykom? | fot. Pixabay