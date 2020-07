Joanna Krupa wprowadza własną markę spożywczą

- „Gdziekolwiek jesteś – BEESWEET”, obok dobrych nawyków żywieniowych, pragnę zwrócić uwagę na dobro, tolerancje, miłość i współczucie do wszystkich istot na ziemi. Zawsze to co dajesz światu – wraca do Ciebie. Dobre składniki poprawiają nasze samopoczucie, a dobre uczynki poprawiają nasz nastrój i podnoszą samoocenę. Po prostu – „gdziekolwiek jesteś – bądź słodki, BEESWEET.” - apeluje Joanna Krupa.

Jak zapewnia, wprowadzone na rynek produkty mają być formą zdrowej, funkcjonalnej przekąski. Surowce, z których powstają produkty BEESWEET pochodzą ze sprawdzonych źródeł i są naturalne, nie zawierają sztucznych wspomagaczy i cukru.

Wśród produktów znalazła się owsianka, koktajl odżywczy superfoods oraz przekąska w słoiku miód i owoce.