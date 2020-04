Jubileuszowa edycja programu "5 porcji warzyw, owoców lub soku"

Działania komunikacyjne skierowane zostaną do konsumentów, specjalistów ds. żywienia i przedstawicieli branży rolno-spożywczej. Celem kampanii jest promocja polskich owoców, warzyw oraz przetworów, w tym soków, a także promowanie serwisu internetowego www.apetytnapolskie.com. W ramach tegorocznej edycji programu zaplanowano m.in. emisję w telewizji i radiu, a także działania z zakresu SEO, influencer i event marketingu oraz działania media relations. Do współpracy zaangażowani zostaną kluczowi eksperci z dziedziny zdrowia i żywienia człowieka, z cenionych ośrodków badawczych oraz instytucji zdrowia publicznego. To już dziesiąta edycja programu, realizowanego przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS).

Współpraca została nawiązana w wyniku konkursu ofert. X edycja ogólnopolskiego programu promocyjno-informacyjnego „5 porcji warzyw, owoców lub soku” stanowi kontynuację działań realizowanych przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków w zakresie popularyzacji spożywania warzyw, owoców oraz soków i trwa od marca 2020 r. do końca lutego 2021 r. Realizacja działań promocyjno-informacyjnych oraz wielopoziomowe budowanie relacji ze środowiskiem ekspertów oraz mediów i twórców internetowych to kluczowe kompetencje PR Hub.

Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.