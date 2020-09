Julian Pawlak, EEC 2020: Sektor owoców i warzyw ma większe problemy niż pandemia

Jego zdaniem również siła robocza a w zasadzie jej brak, może być sporym problemem dla tego segmentu.

- Europa jest za ciasnym rynkiem dla owoców i warzyw dlatego trzeba wychodzić dalej. Musimy dostrzec fakt, że my jako Polska jesteśmy w stanie zagospodarować jedynie 25 proc. owoców, które produkujemy, co oznacza, że 75 proc. produkcji musimy zagospodarować eksportowo. To jest wyzwanie na kolejne lata, i w tej materii musimy szukać innowacyjnych rozwiązań. Z warzywami na szczęście jest nieco lepiej - dodał Julian Pawlak.

Jego zdaniem wiele elementów należy dopracować i doprecyzować, żeby w kolejnych latach nasze ogrodnictwo się rozwijało.

- KUPS chce zainicjować np. wdrożenie prognozowania zbiorów owoców i warzyw, bo te dzisiejsze szacunki są dalece niedoskonałe. Uważamy, że precyzyjna znajomość zaplecza poprawiłaby sytuację całego sektora - zapewniał na EEC 2020 Julian Pawlak.