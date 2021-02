Kampania HELIO zwiększy wiosenną sprzedaż bakalii i mas do ciast polskiego producenta

Wiosenna kampania HELIO ma na celu promowanie najnowszych produktów w ofercie polskiego producenta – miękkich i soczystych, jedynych takich! owoców suszonych So Soft! bez konserwantów HELIO Natura, a także bestsellerowej w okresie wielkanocnym odświeżonej linii mas krówkowych HELIO PREMIUM, wyróżniających się brakiem konserwantów, glutenu i oleju palmowego.

Unikalne produkty zdrowej marki HELIO są niezastąpione w codziennej diecie, jak i w świątecznych wypiekach, dlatego realizowana przez HELIO najnowsza kampania obejmie swym zasięgiem zróżnicowane kanały i formy komunikacji, by wesprzeć sprzedaż sprawdzonych hitów HELIO i nowo wprowadzanych produktów w okresie wiosenno – wielkanocnym. Firma, oprócz zaplanowanych działań promocyjnych, m.in. w telewizji i w prasie, prowadzi intensywną e- marketingową kampanię na swoich profilach społecznościowych, gdzie przy współpracy z popularnymi influencerami, promuje obecnie nową linię miękkich i soczystych przekąsek So Soft! HELIO Natura oraz wielkanocne bestsellery. Z kolei na kanał YouTube HELIO – Bakaliowe Klimaty, polski producent przygotował kolejny cykl modnych wideo przepisów z masami krówkowymi HELIO, zachęcając nas wszystkich do wspólnego pieczenia podczas nadchodzących świąt!

Konsekwentnie budowany wizerunek zdrowej marki HELIO i systematycznie realizowane kampanie mediowe wpisane są w długofalową strategię rozwoju marki, która cały czas inspiruje Polskich konsumentów, wprowadzając do swojej bogatej oferty kolejne nowe, smakowite, naturalnie zdrowe przekąski, jak i zachęca do tworzenia razem z HELIO wspaniałych, bakaliowych wypieków idealnych na co dzień i od święta!

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.