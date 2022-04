Kantar: najpopularniejsze wśród polskich konsumentów owoce i warzywa w marcu

Najpopularniejszymi owocami marca były jabłka (89%), gruszki (45%) i borówki (28%). Najpopularniejszymi warzywami w marcu były pomidory (89%), cebula (88%) i ogórki (83%). Patrząc na wyniki z marca 2020 roku, kiedy to KZGPOiW rozpoczynał monitoring konsumpcji, najbardziej zyskały: borówka (3/4 konsumentów), maliny (2/3), aronia i jej przetwory (ponad połowę konsumentów) oraz truskawki (blisko 1/3). Liderem wzrostu liczby konsumentów wśród warzyw jest papryka (blisko 1/5 konsumentów).

Wśród polskich konsumentów królują jabłka i pomidory/ fot. Unsplash

Badanie zrealizowano w dniach 11-16 marca 2022 r., na reprezentatywnej próbie 1002 Polaków w wieku 15 lat i więcej. Wywiady bezpośrednie w domach respondentów (CAPI). Kantar pyta respondentów o częstotliwość spożywania ok. 20 gatunków owoców i warzyw w ostatnim tygodniu i o spożywanie warzyw, owoców i ich przetworów podczas poszczególnych posiłków w dniu poprzedzającym badanie.

Jakie owoce kupują Polacy?

Najpopularniejszym owocem w marcu były jabłka, które w tygodniu poprzedzającym badanie spożywało prawie dziewięciu na dziesięciu Polaków (89%, w lutym 90%). Jabłka jedzone są najczęściej. 12% Polaków jadło je codziennie, a dalsze 20% 4-5 razy w tygodniu.

Na drugim miejscu wśród polskich owoców znalazły się gruszki, które jadło 45% badanych (w lutym również 45%).

Ponad jedna czwarta (28%) Polaków na początku marca jadła borówki. To o 5 p.p. więcej niż przed miesiącem i aż o 12 p.p. więcej niż w marcu 2020, kiedy rozpoczynano monitoring. To najwyższy wzrost wśród wszystkich owoców.

W marcu wzrosło spożycie malin z 22% do 25% oraz truskawek z 24% do 26%. O 1 p.p wzrosło także, do 17%, spożycie aronii i jej przetworów.

Najpopularniejsze warzywa

Najpopularniejszym warzywem w marcu były pomidory, których konsumpcję w tygodniu poprzedzającym badanie deklaruje 89% Polaków.

Na drugim miejscu wśród polskich warzyw znalazła się cebula, którą jadło 88% badanych, natomiast trzecie miejsce należy do ogórków (83%).

W stosunku do lutego wzrosło spożycie: brokułów (o 5 p.p.), buraka ćwikłowego (o 3 p.p.) papryki (o 3 p.p.), pieczarek (o 2 p.p) oraz kalafiora (o 2 p.p.).

Spadło spożycie: marchwi (o 3 p.p.), kapusty (o 3 p.p.), cebuli (o 2 p.p.) oraz selera (o 2 p.p.).

Wzrost konsumpcji w skali 2 lat - marzec 2022 vs. marzec 2022 -zanotowały papryka, burak ćwikłowy, kalafior, pomidory, a także ogórki, sałata, kapusta. Spadło spożycie marchwi. Jednoznacznie pozytywny trend ma również konsumpcja pieczarek. W mniejszym stopniu także brokułów. Nieznacznie spadła selera.

Kiedy Polacy jedzą owoce i warzywa?

Polacy najczęściej jedzą warzywa i owoce na obiad – 90% osób, które w ogóle jadły ten posiłek. 72% respondentów deklaruje, że w dniu poprzedzającym badanie jadło warzywa i owoce na śniadanie, natomiast 62% na kolację. Na przekąskę warzywa i owoce spożywało 48% Polaków, natomiast na drugie śniadanie 45%. Najmniej Polaków jadło warzywa i owoce na podwieczorek (37%).