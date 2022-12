Przed nami karnawał! Czy wiesz już jakie przekąski przygotujesz podczas wyjątkowego przyjęcia, na które zaprosisz swoich przyjaciół? A może ten czas będziesz świętować z ukochaną osobą przy serialach i herbacie? Niezależnie od tego gdzie i z kim – zawsze przydadzą się pyszne przekąski! Zastanawiasz się, co przygotować? Zainspiruj się z HELIO!

Karnawałowe przekąski z HELIO/fot. materiały prasowe

Co powiesz na szaszłyki z nadziewanych daktyli i piersi z indyka? Ten przepis pochodzi z Kalendarza Poradnika Domowego 2023. Potrzebujesz:

• 1 opak. miękkich suszonych Daktyli HELIO So Soft • 1 opak. Migdałów pieczonych HELIO Natura • 1/2 opak. Prażonych orzechów laskowych HELIO Natura • 1/2 opak. Pistacji prażonych bez soli HELIO Natura • 15 dag sera z niebieską pleśnią • 10 dag ementalera • 15 dag fety greckiej • 40 dag filetu z piersi indyka • 10 dag cienkich plasterków wędzonego boczku

Na marynatę miodowo-musztardową:

• 10-12 łyżek oliwy • 3-4 łyżki musztardy francuskiej • 1-2 łyżki miodu • sok z połowy cytryny • 2-3 ząbki czosnku • suszone zioła prowansalskie • sól • pieprz oraz • oliwa do smażenia • świeże zioła do dekoracji • patyki do szaszłyków

Filet z piersi indyka pokrój w grubszą kostkę. Wymieszaj oliwę z musztardą, sokiem cytrynowym, przeciśniętym przez praskę czosnkiem, sporą szczyptą suszonych ziół prowansalskich, soli i świeżo zmielonego pieprzu. Skrop indyka tą marynatą, wymieszaj, by pokryła mięso.

Przykryj i wstaw do lodówki na 30 minut, a następnie obsmaż na jasnozłoty kolor na rozgrzanej oliwie. Miękkie suszone daktyle natnij wzdłuż na połówki, nie przecinając do końca – tak, aby połówki pozostały złączone. Fetę wymieszaj z posiekanymi dość grubo pistacjami.

Migdały owiń w plasterki ementalera przycięte na długość daktyli. Ser pleśniowy utrzyj z posiekanymi grubo orzechami laskowymi. Daktyle podziel na 3 części, napełnij przygotowanymi trzema nadzieniami i zawiń w paseczki wędzonego boczku.

Na patyki do szaszłyków nabij na przemian nadziewane daktyle i kawałki indyka. Szaszłyki ułóż na blasze do pieczenia wyłożonej pergaminem. Posmaruj marynatą. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180°C. Piecz przez 10-15 minut, aż boczek będzie chrupiący, a indyk rumiany. Szaszłyki można też usmażyć na patelni grillowej.

W trakcie pieczenia lub smażenia obróć je i posmaruj marynatą. Podawaj na gorąco lub na zimno, udekorowane świeżymi ziołami.

Smacznego karnawału z HELIO!

