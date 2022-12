Przed nami karnawał! Czy wiesz już jakie przekąski przygotujesz podczas wyjątkowego przyjęcia, na które zaprosisz swoich przyjaciół? A może ten czas będziesz świętować z ukochaną osobą przy serialach i herbacie? Niezależnie od tego gdzie i z kim – zawsze przydadzą się pyszne przekąski! Zastanawiasz się, co przygotować? Zainspiruj się z HELIO!

Karnawałowe przekąski z HELIO. / fot. materiały prasowe

Daktyle jako przekąska karnawałowa

Idealnie jako przekąska sprawdzą się daktyle. Ich słodki smak to idealna alternatywa dla mniej zdrowych słodyczy. Znajdziecie je w linii SO SOFT! To suszone miękkie owoce bez konserwantów. Cechuje je wyjątkowa mięsistość oraz naturalna słodycz. Soczyste owoce tej linii bazują wyłącznie na najlepszej odmianie daktyli Deglet Nour.

Co powiesz na szaszłyki z nadziewanych daktyli i piersi z indyka? A może karnawałowe crostini z kozim serkiem, miękkimi suszonymi owocami So Soft!? Te przepisy znajdziesz na www.helio.pl

