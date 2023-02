Jak informuje internetowy kalendarz kalbi.pl, 26 lutego 2023 roku wschód słońca nastąpił o godzinie 06:26, o godzinie 11:48 słońce będzie w zenicie, a zachód słońca nastąpi o godzinie 17:11.

Imieniny dzisiaj obchodzą: Aleksander, Mirosław, Bogumił, Dionizy, Faustynian, Gerlinda, Klaudian, Lutmiar, Lutosława, Mirosława, Nikolina, Nestor, Otokar, Porfiriusz oraz Porfiry.

W kalendarzu świąt nietypowych mamy dzisiaj:

Jak przekazała Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, do końca poniedziałku Polska będzie na skraju niżu. Od północy napływa chłodne powietrze. Według prognoz IMGW-PIB w kolejnych dniach do kraju może wkroczyć wyż znad Wysp Brytyjskich.

"W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, szczególnie na północnym zachodzie. Przelotne opady śniegu możliwe są w całym kraju. Nie są to silne opady - dadzą do 1-2 cm pokrywy śnieżnej, jedynie w górach może to być 5 cm. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 1 na plusie w centrum, do 3 na zachodzie i Wybrzeżu. W rejonach podgórskich spodziewamy się około minus 3 stopni. Wiatr zacznie się wyciszać. W pierwszej części dnia będzie jeszcze porywisty, na Wybrzeżu osiągając do 55 km/h, a w Sudetach do 70 km/h" - powiedziała Grażyna Dąbrowska z IMGW-PIB.