Katarzyna Bosacka, dziennikarka, autorka i współautorka programu "Wiem, co jem" oraz nowego formatu w Canal + „Bosacka daje radę" w rozmowie z Portalem Spożywczym uważa modę na weganizm za niebezpieczną.

Katarzyna Bosacka zaznacza, że ma duży szacunek dla ludzi, którzy świadomie decydują się na przejście na dietę wegańską i znają konsekwencje tego wyboru.

- Jeśli ktoś jest świadomym weganinem i wie, że to jest jego wybór to mam ogromny szacunek dla takiego człowieka. On wie że musi suplementować żelazo, witaminę B12 i aminokwasy. Niestety, wiele osób robi to bezkrytycznie. Niedawno zadzwoniła do mnie znajoma, której syn ma białaczkę. Przez 3 lata był na diecie wegańskiej jednocześnie uprawiając triathlon. W pewnym momencie dostał zapaści i wylądował w szpitalu. Okazało się, że nie miał w ogóle czerwonych krwinek, miał powiększoną śledzionę, bo tak się broniła. Witamina B12 jest głównie w produktach odzwierzęcych - wskazuje.