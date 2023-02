Zakończyła się XXI kampania cukrownicza w Krajowej Grupie Spożywczej S.A. Kampania trwała średnio 114 dni i w porównaniu do poprzedniego roku była dłuższa o 9 dni. Spółka zakontraktowała ponad 6,4 mln ton buraków cukrowych na areale o powierzchni 104 tys. ha. Umowy kontraktacji zawarło 12,5 tyś. plantatorów.

KGS podsumowała kampanię cukrowniczą 2022/2023

Skup surowca rozpoczął się 6 września 2022 r. w Cukrowni Dobrzelin. Następnie do skupu przystąpiły cukrownie: Kruszwica (07.09.2022), Malbork (10.09.2022), Nakło (19.09.2022), Kluczewo (20.09.2022) Krasnystaw (4.10.2022) i Werbkowice (7.10.2022)

Średni plon dla Spółki wyniósł blisko 63 ton z hektara i był to wynik lepszy niż w poprzedniej kampanii.

Z uwagi na warunki atmosferyczne plon był zróżnicowany regionalnie od 58 t/ha w rejonie Cukrowni Nakło do blisko 72 t/ha w rejonie Malborka. Średnia polaryzacja skupowa wyniosła 16,7%. Natomiast najwyższą średnią polaryzację miały buraki cukrowe dostarczone przez Plantatorów do Cukrowni Krasnystaw – 17,6%.

Ile cukru wyprodukowała KGS w ramach kampanii 2022/2023?

Krajowa Grupa Spożywcza w swoich siedmiu cukrowniach wyprodukowała ponad 917 tys. ton cukru, co jest jednym z najlepszych wyników w ponad 20 - letniej historii działalności Spółki.

Osiągnięcie dobrych wyników techniczno-produkcyjnych było możliwe zarówno dzięki zaangażowaniu Pracowników i Plantatorów Spółki, jak również dzięki realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w poszczególnych cukrowniach.

Należy zauważyć, że warunki pogodowe w 2022 roku były bardzo zróżnicowane. W niektórych rejonach brak opadów oraz niskie temperatury w marcu ograniczały możliwości optymalnego przygotowania stanowiska pod wysiew nasion. Niskie temperatury spowalniały wschody roślin, a występujące lokalnie gwałtowne zjawiska atmosferyczne niszczyły zasiewy i przyczyniały się do konieczności przesiewów zniszczonych plantacji. Presja chwościka oraz szkodników w stosunku do ubiegłych kampanii była dużo mniejsza, co wpłynęło na dobrą zdrowotność korzeni buraka cukrowego. Zbiór buraków na początku kampanii przebiegał bardzo sprawnie dzięki dogodnym warunkom atmosferycznym. Początek grudnia przyniósł spadek temperatury, po czym nastąpiło wyraźne ocieplenie, co w niektórych rejonach nieznacznie utrudniło pracę kombajnów i doczyszczarek.

Jak podkreśla Józef Pawela, Przewodniczący Rady Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy Krajowej Grupie Spożywczej S.A. kampania przebiegała bardzo sprawnie: „Kampania w Cukrowni Kruszwica została zakończona jeszcze przed końcem 2022 roku. Ze względu na sprawny przerób nie doszło do degradacji surowca. Z uwagi, iż od lat na terenie województwa kujawsko-pomorskiego borykamy się z lokalnymi niedoborami wody, mamy duże zróżnicowanie plonu pomiędzy poszczególnymi gminami. Niedobór wody to jedne z najtrudniejszych czynników, z którym musimy się mierzyć jednak mogę stwierdzić, że plony na ogół były zbliżone do tych z poprzednich lat, a nawet w niektórych rejonach dużo lepsze.”

