Kiszone Specjały - biznes oparty na żywności prozdrowotnej

Skąd pomysł na "Kiszone Specjały"?

Jeśli mówimy o produktach to kapustę kisił i sprzedawał już mój dziadek, który od zawsze handlował warzywami i owocami. Po nim pałeczkę przejęli jego synowie, czyli mój tato z bratem 29 lat temu i założyli hurtownię owoców i warzyw IDARED, gdzie od początku kisili kapustę i ogórki. Dwa lata temu dołożyli soki z kiszonych ogórków, kapusty i buraków w kilku wersjach smakowych. One dobrze się przyjęły i w trakcie jednej z kampanii reklamowych na stronie facebookowej Idaredu zaczęło spływać dużo pytań od ludzi z całej Polski "gdzie to można dostać?" (na zdjęciu były soki). Można było tylko w Lesznie i okolicach, więc pomyślałem, że chyba warto wyjść z tym do świata. Tak powstał sklep internetowy Kiszone Specjały pod koniec listopada 2019. Podsumowując firma IDARED jest producentem, a Kiszone Specjały sklepem internetowym i dystrybutorem.

Skąd bierze Pan warzywa i owoce do produktów? Czy pochodzą one z własnego gospodarstwa, czy posiada Pan stałych dostawców?

Owoce i warzywa pochodzą od zaprzyjaźnionych rolników z północy Dolnego Śląska i południa Wielkopolski oraz z Grójca, którzy dbają o swoje gospodarstwa i od lat dostarczają warzywa i owoce wysokiej jakości.

