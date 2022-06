Kombinat Konopny: Jestem rozczarowany konsumentami, którzy identyfikują cenę z jakością

Autor: Albert Katana (op. AT)

Data: 24-06-2022, 06:20

Trochę jestem rozczarowany postawą konsumentów, których duża część identyfikuje cenę z jakością i, narzekając na drożyznę, kupuje droższy produkt w przekonaniu, że jest on lepszy - mówi nam Maciej Kowalski, prezes Kombinatu Konopnego.

Maciej Kowalski, prezes Kombinatu Konopnego przyznaje, że jest rozczarowany postawą konsumentów, których duża część identyfikuje cenę z jakością. fot. mat. pras.

Ile powinny kosztować produkty z CBD?

Maciej Kowalski, prezes Kombinatu Konopnego mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że sukces pierwszej kampanii crowdfundingowej Kombinatu został oparty na obietnicy obniżki cen produktów.

- I to zrobiliśmy - jeśli do tej pory 500 mg. oleju kosztowało na rynku 120 zł, my zaoferowaliśmy ten produkt za 30 zł. Jeśli produkt kosztuje 30-40 zł. i wystarcza na dwa miesiące używania to nie jest to chyba coś, co zdecydowanie nadweręża domowy budżet? - wskazuje.

Kombinat Konopny o cenach i marżach

Kowalski przyznaje jednocześnie, że jest rozczarowany postawą konsumentów, których duża część identyfikuje cenę z jakością.

- Narzekając na drożyznę, kupują droższy produkt w przekonaniu, że jest on lepszy. My, działając w pewnej skali i z określonym podejściem pozwoliliśmy sobie na to, żeby cenę produktu dyktowały koszty produkcji plus konieczna marża, bo wiadomo, że musimy na tym zarobić, podzielić się zyskiem z akcjonariuszami, ale nie zastanawialiśmy się jak drogo można nasz produkt sprzedać. Chcieliśmy stworzyć produkt dla statystycznego Kowalskiego i uważam, że jeśli za 30 zł mamy miesiąc dobrego snu to jest to dobra inwestycja - dodaje.

Kombinat Konopny o branży konopi

Prezes Kombinatu Konopnego przyznaje, że nie ma dobrego zdania o branży jako całości

- Duża część firm z branży widząc pieniądze w tym wszystkim wykorzystuje tę skłonność klientów do utożsamiania drogiego z dobrym, a powiem szczerze, że wiele z tych drogich produktów ma jakość podobną lub gorszą od jakości produktów tanich. Nie mam dobrego zdania o branży jako całości - inaczej było 10 lat temu, kiedy byli w niej sami pasjonaci. Gdy konopie stały się dobrym biznesem pojawili się w tej branży ludzie, którzy do tej pory robili coś zupełnie innego i nie mają pojęcia o konopiach ani nie są nimi zainteresowani - podsumowuje.

