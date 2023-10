Przełom października i listopada to czas dyni. Warzywo to stało się popularne w Polsce wraz z zadomowieniem się u nas amerykańskiego Halloween. Warto dyni poświęcić nieco więcej uwagi ze względu na jej właściwości zdrowotne.

Jesienne warzywo święci triumfy dzięki Halloween /fot. Unsplash, Łukasz Nieścioruk

Dynia pochodzi z Meksyku

Z tropikalnej części Ameryki, gównie z Meksyku, dynia jako warzywo podbiła prawie cały świat. Do Europy trafiła już w XVI wieku. Owoce potrafią ważyć, w zależności od gatunku, nawet do 50 kilogramów.

Surowcem leczniczym, zielarskim są pestki dyni, oraz wyciskany z nich olej.

W fitoterapii stosuje się zarówno świeże jak i suszone pestki dyni. Zawierają kukurbinacydy, fitosterole, olej zawierający niezasycone kwasy tłuszczowe, korotenoidy, witaminy E i B1 oraz minerały takie jak cynk, żelazo, magnez, selen.

Pestki dyni w zielarstwie

W zielarstwie świeże pestki dyni stosuje się przeciwko pasożytom – owsikom, tasiemcom i glistom ludzkim. Wspomniane kukurbinacydy działają porażająco na ich układ nerwowy, przy czym są bezpieczne dla człowieka. Aby przeprowadzić kurację przeciwpasożytniczą, Aleksander Ożarowski zaleca zmiksować 150-250 g świeżych pestek i przyjąć je rano na czczo w dwóch porcjach co 30 minut. Po 2-3 godzinach należy zażyć środek przeczyszczający, dzięki któremu pozbędziemy się pasożytów z układu pokarmowego. Dla dzieci stosuje się inne dawki dostosowane do ich wieku i masy ciała.

Z kolei suszone pestki dyni stosuje się w schorzeniach prostaty. Aby poprawić pracę gruczołu krokowego u mężczyzn należy zjadać po łyżce łuskanych nasion dyni 3 razy dziennie przez dwa tygodnie. Po tym czasie należy zrobić przerwę i ponowić kuracje.

Olej z pestek dyni

Henryk Różański wymienia, iż olej z pestek dyni działa moczopędnie i przeciwzapalnie na układ moczowo-płciowy. Zawiera inhibitory cyklooksygenazy prostaglandynowej, substancje antyoksydacyjne i przeciwrodnikowe, dzięki czemu hamuje procesy przerostowe gruczołu krokowego. Ponadto Wpływa antyandrogennie i przeciwmiażdżycowo. Normalizuje poziom cholesterolu we krwi. Zapobiega stłuszczeniu i marskości wątroby, nerek i otłuszczeniu serca. Stabilizuje strukturę nabłonków przewodu pokarmowego.

Generalnie – olej z pestek dyni wskazany w stanach zapalnych układu moczowego, płciowego, zapaleniu jelit, żołądka, w zmianach miażdżycowych, przy zaniku tkanki nerwowej, ponadto przy hipercholesterolemii, cukrzycy i zmianach stłuszczeniowych wątroby.

Jak stosować olej z pestek dyni

Dla oczyszczenia i regeneracji wątroby oraz trzustki, stymulacji jelit, dostarczenia naturalnych witamin i soli mineralnych, pobudzenia przemiany materii należy przyjmować 2 łyżki dziennie oleju, najlepiej na czczo. Ponadto warto dodawać go do rozmaitych sałatek.

Jak suszyć pestki dyni

Pestki pozyskuje się z w pełni dojrzałych dyń. Po wyjęciu pestek ze środka warzywa, należy dobrze oczyścić i rozłożyć pojedynczą warstwą do suszenia. Nasiona można suszyć w suszarniach naturalnych, warunkach domowych, ale także w ogrzewanych. Ważne aby temperatura suszenia nie przekroczyła 40 stopni. Istotne jest także, aby pestek nie myć po wyjęciu z łożysk. Pod wpływem wody i wilgoci mogą zapleśnieć.

Dynia i krewniacy

Jak podaje w swojej książce pt. Rośliny lecznicze i ich zastosowanie, Aleksander Ożarowski, podobne właściwości lecznicze mają również świeże pestki arbuza oraz ogórka. Są to rośliny blisko „spokrewnione” z dynią.

Nie tylko pestki

Skupiając się na pestkach nie zapominajmy o miąższu tego warzywa. Zawiera on duże ilość błonnika, reguluje przemianę materii. Jak podaje literatura, miąższ ma wartość energetyczną około 30 kcal/100g dlatego może być cennym składnikiem diet odchudzających. Spożywanie miąższu może obniżyć poziom glukozy we krwi, co ma znaczenie przy zapobieganiu cukrzycy.

Miąższ jest bogatym źródłem karotenoidów, w tym beta-karotenu pełniącego w organizmie człowieka rolę przeciwutleniacza. Ponadto miąższ zawiera znaczne ilość luteiny i zeaksantyny, które mają dobroczynny wpływ na oczy.

Miąższ może być również stosowany w leczeniu niektórych schorzeń reumatycznych.

Dynia w medycynie syberyjskiej

W książce pt. Zioła lecznicze krainy syberyjskiej, czytamy, że młoda dynia jest stosowana w leczeniu anemii. Ponadto, dynia zalecana jest dla pacjentów pooperacyjnych dla wzmocnienia motoryki jelit.

Z kolei sok z miąższu dyni tradycyjna medycyna syberyjska zaleca przy bezsenności (0,5 szklanki soku z miodem), oraz w ogólnym osłabieniu organizmu, w chorobach układu krążenia, otyłości, chorobach wątroby, nerek i obrzękach.

Autor jest zielarzem-fitoterapeutą i dietetykiem

