Koniec z musztardą "rosyjską"! Będzie się nazywać "ostrą"

Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” poinformowała, że z początkiem kwietnia dotychczasowa nazwa Musztardy Kieleckiej rosyjskiej ulegnie zmianie. Przychylając się do sugestii konsumentów, podjęto decyzję, aby od tego momentu nosiła ona określenie „ostra”. To nie pierwsza zmiana nazwy produktu po agresji Rosji na Ukrainę.

WSP "Społem" reaguje na agresję Rosji na Ukrainę, zmieniając nazwę swojej musztardy ; fot. mat. pras.

Musztarda Kielecka rosyjska znika z półek

WSP Społem zapewnia sympatyków musztardy nazywającej się wcześniej "rosyjską", że zmiana dotyczy tylko samej nazwy. Od kwietnia napis "rosyjska" zamieni się w napis "ostra". Sam produkt pozostanie niezmieniony.

"Nowa nazwa w sposób bezpośredni nawiązuje do charakteru produktu – to doskonale dopasowany i uzupełniający się duet intensywnego aromatu ziół i zdecydowanego smaku grubo mielonej czarnej gorczycy. Podobnie jak inne Musztardy Kielecka, także i „ostra” jest przygotowywana wyłącznie na bazie naturalnych składników – wody, octu spirytusowego, gorczycy, cukru, soli i przypraw. Jej intensywność i pikantność zadowoli nawet najbardziej wyrafinowane podniebienia smakoszy. Doskonale podkreśli smak zarówno pieczonych mięs, jak i sałatek. Sprawdzi się także jako dodatek do grillowanych dań i serów pleśniowych" - zachwala producent.

Majonez Kielecki wygrywa na bojkocie Nestle

Przypomnijmy, że Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” to producent także słynnego Majonezu Kieleckiego. Mimo upływu lat, Kielecki ma mocną pozycję na rynku i...armię wiernych fanów, którzy tatuują sobie jego logo i toczą w sieci zacięte dyskusje ze zwolennikami konkurencyjnych marek majonezów. Zob. Majonez Kielecki kończy 62 lata. "W Kielcach jest jak religia".

Do tej pory jednym z największych konkurentów Kieleckiego był Majonez Dekoracyjny Winiary. Produkt jednak bardzo ucierpiał wizerunkowo na decyzji koncernu Nestle (do którego należy Winiary) o pozostaniu w Rosji. Zob. Konsumencki bojkot zaszkodzi właścicielowi marki Winiary? Nestle w ogniu krytyki.

Czy "ruskie" to "rosyjskie"?

Zmiana nazwy musztardy z "rosyjskiej" na "ostrą" to nie pierwsza reakcja polskich firm na agresję Rosji na Ukrainę.

Na początku dostało się pierogom "ruskim", których nazwy masowo zmieniano na "ukraińskie". W tym wypadku odezwali się eksperci tłumaczący, że pierogi ruskie nie pochodzą z Rosji, a z Rusi – części Galicji (obecnie Ukrainy). Mało tego - są uznawane za potrawy kuchni polskiej. Zob. Pierogi ruskie i inne narodowe dania Polaków.

Pisane cyrylicą

Kolejnym problemem, który wyniknął z niewłaściwej interpretacji, a może bardziej braku wiedzy, było bojkotowanie produktów pisanych cyrylicą.

- Docierają do mnie sygnały, że w szlachetnym zrywie w ramach bojkotu rosyjskich marek ludzie nie odróżniają ich od ukraińskich. No więc - ważne - NIE BOJKOTUJEMY ukraińskich marek! Nawet jeśli są pisane cyrylicą! Marki Nemiroff, ROSHEN Confectionery Corporation i wiele innych to marki ukraińskie! - przypomina Agnieszka Górnicka z Inquiry. " Zob. Bojkot rosyjskich marek. Czy odróżniamy je od ukraińskich?