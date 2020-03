Koronawirus a ogrodnictwo - komentarz Witolda Boguty

- Mamy do czynienia z dwoma ważnymi obszarami: pracą gospodarstw, organizacji producentów, firm handlowych oraz sytuacją na rynku. Produkcja w gospodarstwach i przygotowanie produktów do sprzedaży wiąże się z zatrudnianiem pracowników, również pochodzących z zagranicy. Wystąpienie przypadku choroby, spowoduje wyłączenie z pracy grupy pracowników lub nawet zamknięcie całego zakładu produkującego lub przygotowującego owoce i warzywa do sprzedaży. To może ograniczać dostawy, przyczyniając się też do strat finansowych dla producentów - dodaje Witold Boguta.

Jego zdaniem ważne jest zapewnienie potrzebnej liczby pracowników obecnie w pieczarkarniach, w produkcji szklarniowej warzyw, przy przygotowywaniu owoców i warzyw do sprzedaży, ale też w czasie kiedy rozpoczną się zbiory. - Zamykanie granic, niejasność dalszego rozwoju sytuacji epidemiologicznej tak w Polsce, jak i na Ukrainie, czy w innych państwach skąd pochodzą pracownicy, rodzi niepewność i realne problemy z przyjazdem pracowników sezonowych. Stąd należy zrobić wszystko, aby umożliwić pozostanie, tym którzy obecnie są w Polsce i zechcą pozostać dalej - zapewnia.

Ekspert podkreśla, że brak pracowników sezonowych w okresie zbioru owoców jagodowych, poczynając od truskawek oraz warzyw wymagających ręcznego zbioru, może uniemożliwić przeprowadzenie tych prac, powodując straty producentów i gorsze zaopatrzenie rynku. Dotyczy to przede wszystkim gospodarstw towarowych, gdzie wymagana jest duża ilość rąk do pracy.

- Dalszą sprawą są zbiory jabłek, tutaj przewidywanie sytuacji jest dzisiaj bardzo trudne. Konsekwencją problemów ze zbiorem, byłyby wprost problemy z zaopatrzeniem w owoce krajowe w całym przyszłym sezonie sprzedażowym, to spowodowałoby olbrzymie straty przede wszystkim producentów i organizacji. Niewątpliwie lepiej wygląda sytuacja w przypadku owoców dla przetwórstwa zbieranych kombajnowo oraz warzyw w uprawie polowej, gdzie też gros prac, w tym zbiory, wykonywanych jest przy pomocy maszyn. Brak rąk do pracy przy zbiorach, to z jednej strony potencjalne straty z powody niezebrania plonów, ależ też duże prawdopodobieństwo ponoszenia wyższych kosztów jednostkowe zatrudnienia tych, którzy będą pracować - zapewnia Witold Boguta.