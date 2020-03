Koronawirus a rynek borówki - rozmowa z prezes Grupy "Polskie Jagody" (wideo)

Gdzie upatruje największych wyzwań?

- To trzy najważniejsze obszary... Po pierwsze dostępność środków produkcji. Już słyszymy o tym, że mogą być braki na rynku. Druga kwestia, bardzo istotna, to oczywiście pracownicy i potencjalnie brak rąk do pracy. Ja mam duży problem, żeby uwierzyć w to, że pracownicy z innych sektorów - którzy są zmuszeni do czasowego zamknięcia działalności - czyli fryzjerzy lub kosmetyczki - przyjadą na wieś na zbiór owoców. Uważam, że to oczekiwanie jest nierealistyczne. Trzeci newralgiczny obszar - na razie mi się wydaje, że jednak na razie najmniej zagrożony - to kwestia sprzedaży, logistyki, dystrybucji. Wydaje mi się, że bezpieczeństwo żywnościowe Europy musi zostać zapewnione więc rządy utworzą korytarze logistyczne - wylicza Dominika Kozarzewska.

