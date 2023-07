Owoce i warzywa

Kowalski: unijny zakaz importu mrożonej maliny z Ukrainy to jest priorytet

Autor: PAP

Data: 06-07-2023, 11:07

Powiedzmy Brukseli: zakaz importu mrożonej maliny z Ukrainy to jest priorytet; ta decyzja musi być wydana jak najszybciej - mówił w czwartek wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. Zwrócił uwagę, że tylko w od stycznia do kwietnia br. import ukraińskich malin do Polski wzrósł do ponad 7 tys. ton.

Wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski apeluje ws. importu mrożonych malin z Ukrainy; fot. PAP/Tomasz Gzell