KOWR: Polska największym unijnym producentem buraków ćwikłowych

Burak ćwikłowy jest cenionym warzywem za swoje właściwości zdrowotne i lecznicze. Jest lekkostrawny i niskokaloryczny. Dzięki dużej zawartości błonnika wpływa korzystnie na procesy trawienne. Zawarte w nim sole mineralne działają odkwaszająco. Z uwagi na trwałość przechowalniczą może być spożywany w stanie świeżym prawie przez cały rok.

"Burak ćwikłowy jest cennym surowcem wykorzystywanym powszechnie w przemyśle przetwórczym do produkcji suszu, mrożonek, różnego rodzaju konserw, ćwikły oraz soków pitnych i zagęszczonych, a ostatnio w coraz większym stopniu - do produkcji naturalnych barwników" - wyjaśnia zastępca dyrektora generalnego KOWR Marcin Wroński.

Jak zaznaczył, mimo to eksport świeżych buraków ćwikłowych jest stosunkowo niewielki. W ostatnich pięciu latach ich roczny wywóz kształtował się na poziomie 16-25 tys. ton, co stanowiło średnio 7 proc. zbiorów w Polsce. Wartość eksportu wahała się od 7 mln do 14 mln euro.

W 2019 r. buraki ćwikłowe sprzedawano głównie na rynku unijny - 16 tys. ton, co stanowiło 88 proc. wielkości całego eksportu. Polskie buraki kupowane były przede wszystkim na Słowację (4,3 tys. ton, 24 proc. udziału), do Czechy (3,6 tys. ton, 20 proc.) oraz Rumunię (2,3 tys. ton, 13 proc.). Znaczącym odbiorcą polskich buraków ćwikłowych była także Ukraina (1,8 tys. ton, 10 proc. wolumenu eksportu).