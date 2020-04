KraftHeinz Polska: W marcu zanotowaliśmy wzrost sprzedaży o kilkadziesiąt procent rdr (wideo)

Od lat mówi się o tym, że grillowanie to sport narodowy Polaków. Czy tegoroczna Majówka i cały sezon grillowy będą inne niż w poprzednich latach?

Badania pokazują, że Polacy zapewniają, że zamierzają intensywnie grillować w tym sezonie. W tym kontekście najchętniej sięgają po takie produkty spożywcze jak: piwo, mięso oraz ketchup. Do tego, w związku z tym, że wielu Polaków zrezygnuje w tym roku ze standardowych wakacji, grillowanie będzie dominującą letnią rozrywką polskich konsumentów.

W jaki sposób Heinz przygotowuje się do otwarcia sezonu grillowego?

Zwiększyliśmy produkcję ketchupów i sosów zarówno marki Pudliszki jak i marki Heinz. Przewidujemy, że popyt będzie w tym sezonie większy niż w poprzednich latach, dlatego zagwarantowaliśmy sobie lepsze miejsca ekspozycyjne w sklepach. Zamierzamy również wprowadzić w tym roku kilka nowości produktowych, m.n. nowe sosy Heinz. Dla konsumentów planujemy różne loterie i akcje promocyjne.

Jak wygląda obecnie sprzedaż Państwa produktów? Które kategorie notują wzrost sprzedaży?

Dzielimy nasze produkty na dwie grupy - jedna grupa to marka Pudliszki dominująca w kategorii ketchupów, druga - marka Heinz obecna w sosach i ketchupach. Według danych firmy Nielsen sprzedaż wszystkich naszych kategorii w marcu mocno wzrosła, nieporównywalnie do poprzednich miesięcy. Szczególną popularnością cieszyły się produkty z dłuższym terminem przydatności do spożycia. Te kategorie wrosły o kilkadziesiąt procent rok do roku.

Polacy słyną z zamiłowania do gromadzenia zapasów spożywczych w obliczu kryzysu i było to widoczne w decyzjach zakupowych konsumentów w marcu.

Większość kategorii, w których obecna jest marka Pudliszki, czyli: sosy, makarony, ketchupy, dania gotowe, to są kategorie, które obecnie bardzo rosną w stosunku do ubiegłego roku i są bardzo często kupowane w obecnej kryzysowej sytuacji przez polskich konsumentów.

Rok 2020 to 100-lecie marki Pudliszki. Jak firma będzie celebrować ten jubileusz?

To okrągła fajna rocznica dla marki. W związku z tym przygotowaliśmy wiele atrakcji na poziomie zarówno sprzedaży jak i samego konsumenta. Szykujemy działania promocyjne we wszystkich naszych kategoriach i zamierzamy hucznie świętować.

fot. Pudliszki