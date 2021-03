Kraje arabskie zainteresowane importem polskich jabłek

W ramach kampanii na początku 2021 roku przeprowadzono ponadto 4 akcje promujące jabłka w 4 centrach handlowych w Dubaju, które spotkały się ze sporym zainteresowaniem.

Kampania promocyjna "Siła smaku, witamin i kolorów - poznaj jakość jabłek z Europy" to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Unia Owocowa w konsorcjum ze Związkiem Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej, którego celem jest promocja europejskich owoców m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kampania dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej i Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Kampania ma pokazać różnorodność europejskich, w tym polskich jabłek, a także podkreślić ich wysoką jakość, walory smakowe, świeżość oraz bezpieczeństwo spożycia. Projekt jest realizowany ZEA, ale także w Chinach i Indiach tj. w krajach, w których stale rośnie import świeżych produktów.

Jak podkreśla Unia, w ostatnich latach, polskie jabłka podbiły kilka rynków perspektywicznych, m.in.: Egipt, Jordanię, czy Arabię Saudyjską. W sezonie 2019/2020 Unia Europejska wyeksportowała w sumie 56,7 tys. ton jabłek do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w tym 1,3 tys. ton z Polski. W styczniu i w lutym 2021 roku z naszego kraju do ZEA trafiło już 278 ton jabłek.

Unia Owocowa podkreśliła, że Polska jest liderem w produkcji jabłek po Włochach i Francji. UE produkuje ok. 10 mln ton jabłek rocznie, w Polsce aż 3,5 mln ton.

"Polskie jabłka są obecnie eksportowane do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, co jest niemałym sukcesem, ale to wciąż rynek perspektywiczny o dużych możliwościach. Chcemy zwrócić uwagę arabskich nabywców na wysoką jakość polskich owoców i zwiększyć ich eksport w rejonie Bliskiego Wschodu"- powiedziała sekretarz generalna Unii Owocowej Paulina Kopeć.

Zdaniem projekt manager Unii Owocowej Karoliny Kamińskiej, "potencjał rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest duży i obiecujący". Polska eksportuje rocznie około 400 kontenerów jabłek do Dubaju.

"Obecnie koncentrujemy się na rynku ZEA, ale są też inne możliwości ekspansji na pozostałe kraje Zatoki Perskiej. Liczymy na to, że eksport jabłek z Polski do Dubaju zwiększy się, ponieważ jakość naszego jabłka poprawia się z roku na rok. Oczekujemy nowych kontraktów, gdyż zainteresowanie importem europejskich, a w tym polskich jabłek było wysokie" - skomentowała przedstawicielka Unii Owocowej.

Pod koniec marca, na zakończenie kampanii zaplanowany jest webinar dla około 200 uczestników - dystrybutorów, mediów i partnerów z Dubaju. A podsumowanie działań promocyjnych dwuletniej kampanii odbędzie się podczas seminarium, które odbędzie się podczas rejsu jachtem po Zatoce Perskiej.