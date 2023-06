Krajowa Grupa Spożywcza zakontraktowała w tym roku ok. 120 tys. hektarów buraka cukrowego, co powinno przełożyć się w efekcie końcowym na około milion ton wyprodukowanego cukru - powiedział w środę w Ulhówku (Lubelskie) prezes KGS Marek Zagórski.

Krajowa Grupa Spożywcza liczy na milion ton wyprodukowanego cukru, fot. shutterstock

Opłacalność produkcji buraka cukrowego w Polsce jest bardzo dobra

Minister rolnictwa Robert Telus skierował list do uczestników obchodów Dni Pola 2023 "Cukrowni Werbkowice" organizowanych w Ulhówku przez Krajową Grupę Spożywczą. Podkreślił, że spółka ma kluczowe znaczenie jako producent żywności w naszym kraju i strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego.

Zdaniem ministra Cukrownia Werbkowice jest jednym z najważniejszych zakładów w południowo-wschodniej Polsce o długoletniej historii. "Pierwsza kampania cukrownicza miała miejsce w 1963 roku. Przez lata cukrownia ulegała zmianom, zmieniała się technologia produkcji, sposób dostarczania do przedsiębiorstwa surowców. Dzisiaj to jeden z najnowocześniejszych i najbardziej dynamicznych zakładów produkujących cukier w Polsce" - stwierdził Telus.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka podziękował w liście za ogromny wysiłek ludziom pracującym na roli. "Chylę czoła przed ich ciężką pracą, z której owoców wszyscy korzystamy. Rolnictwo to istotny filar gospodarki naszego województwa" - dodał wojewoda.

Prezes Krajowej Grupy Spożywczej Marek Zagórski w rozmowie z mediami ocenił, że opłacalność produkcji buraka cukrowego w Polsce jest bardzo dobra. "Jest to chyba najbardziej rentowna uprawa w tej chwili ze wszystkich" - stwierdził.

Podkreślił, że 2023 rok jest rekordowy dla spółki, bo zakontraktowała ok. 120 tys. hektarów buraka cukrowego. "Co przełoży się na ponad 7 mln ton buraków, a to powinno się przełożyć w efekcie końcowym na około milion ton wyprodukowanego cukru" - zapowiedział prezes.

Ile będzie kosztować tona buraka cukrowego?

Zagórski dodał również, że w tym roku cena wyjściowa za tonę buraka cukrowego będzie wynosić 45 euro, a w przyszłym roku będzie to 46,5 euro za tonę. "Za poprzedni rok - zgodnie z zapisami porozumienia branżowego - wypłacimy dodatkową premię plantatorom za tzw. cenę cukru. I to będzie co najmniej 10 euro, z czego co najmniej 8 euro wypłacimy dużo wcześniej niż zwykle, na przełomie sierpnia i września" - przekazał prezes Krajowej Grupy Spożywczej.

Ok. 917 tys. ton cukru wyprodukowały w kampanii cukrowniczej 2022/2023 cukrownie należące do KGS. Spółka jest największym producentem cukru w Polsce, jej udział w rynku stanowi ok. 40 proc. Należą do niej cukrownie: Malbork, Dobrzelin, Nakło, Kluczewo, Kruszwica, Werbkowice i Krasnystaw. Spółka posiada ponadto cukrownię w Mołdawii.

Krajowa Grupa Spożywcza to państwowa spółka zajmująca się produkcją, przechowywaniem i sprzedażą żywności. Powstała z przekształcenia w kwietniu zeszłego roku Krajowej Spółki Cukrowej. Posiada kilkanaście spółek zależnych w segmentach: zbożowo-młynarskim, cukrowym, skrobi ziemniaczanej, owocowo-warzywnym, słodyczy, rolnym, nasiennym.

