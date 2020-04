Krajowa Spółka Cukrowa przekazała żywność poznańskiej Caritas

Szymon Smajdor z biura marketingu Krajowej Spółki Cukrowej (KSC) S.A. poinformował w piątek PAP, że spółka przekazała Caritas Archidiecezji Poznańskiej ok. 18 ton produktów żywnościowych, w tym 11 ton cukru, ketchup, soki pomidorowe, marmolady, gotowe sosy do dań, mąki, kasze, płatki owsiane i cukierki. Łączna wartość darowizny wynosi ok. 50 tys. zł.

Dyrektor Caritas Poznań ks. Marcin Janecki podkreślił, że każdego dnia w ośrodku dla bezdomnych i czterech jadłodajniach prowadzonych przez organizację wydawane są darmowe posiłki dla tysiąca osób. "Robimy to także teraz, w obliczu epidemii koronawirusa. Jednak w zmienionej formie i z zachowaniem bezpieczeństwa - na wynos. Ponadto robimy i dostarczamy paczki żywnościowe dla seniorów, osób niepełnosprawnych i ludzi objętych kwarantanną" - zaznaczył Janecki.

"W związku z obecną sytuacją, która spowodowała, że pracę straciło wielu ludzi, z naszej pomocy zaczęło korzystać kilkaset nowych osób. Dzięki takim ludziom jak Państwo możemy pomagać jeszcze większej liczbie potrzebujących" - podziękował za wsparcie dyrektor poznańskiej Caritas.

Członek Zarządu KSC Janusz Stachowiak przypomniał, że w pierwszej połowie kwietnia spółka dostarczyła pomoc żywnościową dla Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. "To wyjątkowa sytuacja, w której jako największy państwowy producent żywności w Polsce nie wyobrażaliśmy sobie innego rozwiązania, jak zaangażowanie środków i pracowników w organizację wsparcia żywnościowego dla potrzebujących" - podkreślił.

W sprawę darowizn produktowych ze strony spółki skarbu państwa zaangażował się także wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. "Grupa Kapitałowa KSC prowadzi działania produkcyjne w Wielkopolsce, dlatego wspólnie dążyliśmy do tego, by spółka w ramach możliwości wsparła osoby najbardziej potrzebujące na terenie naszego województwa. Obecna sytuacja spowodowana COVID-19 sprawia, że wszyscy stoimy w obliczu próby i jak nigdy dotąd musimy kierować się zasadą solidarności społecznej" - zaznaczył wojewoda.

Pod koniec marca spółka poinformowała, że przekazała 1 mln zł wskazanym szpitalom na zakup koniecznych środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu medycznego. Dodatkowo Grupa Kapitałowa KSC zadeklarowała przekazanie swoich produktów spożywczych dla podmiotów walczących ze skutkami pandemii koronawirusa w Polsce o wartości ok. 500 tys. zł. Chodzi o mąki, kasze, płatki owsiane, przetwory owocowo-warzywne oraz cukier