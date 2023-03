Owoce i warzywa

„Kryzys sałatkowy” w Europie spowodowany m. in. złą pogodą

Głównym powodem „kryzysu sałatkowego”- niedoboru i wzrostu cen świeżych warzyw w wielu krajach europejskich jest zła pogoda w Hiszpanii i w Maroku. W tej sytuacji dla Hiszpanii priorytetem jest ochrona własnego rynku, informowała w czwartek hiszpańska prasa.

W ciągu ostatnich 30 dni ceny pomidorów na giełdzie rynku rolnego wzrosły o prawie 60 proc. (z 1,25 ero/kg do 1,99 euro), ogórków o 120 proc. (z 0,91 euro/kg do 1,98 euro), a papryki o ponad 100 proc. (z 1,07 euro/kg do 2,19 euro);fot. unsplash