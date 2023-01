Lidl Polska znów wprowadza do oferty niedoskonałe owoce i warzywa z polskich gospodarstw. Sieć zapoczątkowała działanie w styczniu 2021 roku, kiedy odpowiedziała na apel pana Mieczysława, którego „krzywe” buraki nie znajdowały kupców. Sprzedawać je zdecydował się wtedy Lidl Polska, oferując produkt w niższej cenie. Od tego czasu w asortymencie pojawiały się również inne niedoskonałe warzywa.

Teraz, oprócz buraków, marchewek i selerów, do sprzedaży pierwszy raz trafiły również „rozkalibrowane”, czyli zbyt duże jabłka i żółte pomidory z wadami skórki. W ten sposób sieć handlowa wspiera rolników i sadowników, których zbiory nie mieściłyby się w surowych normach dotyczących wyglądu oraz wielkości sprzedawanych warzyw, ale również oferuje asortyment w niższej cenie.

Ponad 1000 ha naszych sadów zapewnia klientom sieci Lidl Polska dostęp do jabłek już od wielu lat. Każde z nich zawsze spełnia kryteria i normy handlowe dopuszczające je do sprzedaży. Dostępne w aktualnej ofercie jabłka z naszych sadów są większe od standardowych, czym odbiegają od wyznaczonych standardów. Są jednak tak samo bogate w smak oraz wartości odżywcze, dlaczego cieszymy się, że trafią do konsumentów w całej Polsce – mówi Hubert Woźniak, prezes Organizacji Producentów Owoców Rajpol.

Lidl Polska dąży do ograniczenia marnotrawienia żywności, rozpoczynając zmiany na poziomie łańcucha dostaw, a także podpowiada i edukuje w jaki sposób działać zgodnie z ideą no waste. Dużym zainteresowaniem klientów cieszą się niewymiarowe jabłka sprzedawane prosto ze skrzyń, „krzywe” buraki, marchewki oraz inne warzywa, które obrodziły w nadmiarze.

Obecnie koszty prowadzenia działalności są wysokie, a przedsiębiorcy, tak jak klienci, mierzą się ze wzrostami cen. Cieszymy się zaufaniem Lidl Polska ze względu na wysoką jakość oferowanych przez nas pomidorów. Te, które trafiły tym razem do sprzedaży, normalnie zostałyby odrzucone ze względu na nieidealny kształt i wygląd, pomimo zachowania wszelkich innych norm. Pomidory z takimi cechami w tej odmianie to ok. 15 do 20% przypadków, a część z nich musielibyśmy po prostu wyrzucić - mówi Rafał Zarzecki, prezes grupy Citronex.