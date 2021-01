KSC bada zawartość cukru w burakach cukrowych w miejscu odbioru

KSC: 28 euro netto/tona to minimalna cena buraków kontraktowanych o zawartości cukru 16%

- Zgodnie z umowami kontraktacji podpisanymi przez Krajową Spółką Cukrową S.A. z plantatorami buraka cukrowego, ocena jakościowa i odbiór buraków od plantatorów prowadzona jest w oparciu o ”Instrukcję odbioru buraków cukrowych” uzgodnioną z Radą Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy Krajowej Spółce Cukrowej S.A. Zgodnie z zapisami ww. dokumentów zawartość cukru w burakach badana jest na podstawie prób pobranych losowo w miejscu odbioru buraków, czyli na placu fabrycznym cukrowni. Zasada dotycząca miejsca odbioru buraków jako miejsca pobierania prób oraz badania zawartości cukru przy użyciu metody polarymetrycznej w laboratorium cukrowni jest zgodna z par. 6 Porozumienia branżowego zawartego pomiędzy Spółką a Związkami Plantatorów Buraka Cukrowego działającymi przy Spółce oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.), które jest aktem prawnym regulującym rynek cukru i buraków cukrowych w Polsce - podaje KSC.

Jak wytłumaczono, oznaczanie zawartości cukru buraczanego (sacharozy) w burakach cukrowych w Cukrowniach KSC prowadzone jest w laboratoriach surowcowych na automatycznych liniach oceny w oparciu o polarymetryczną metodę zatwierdzoną przez ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis), tj. międzynarodową organizację powołaną w celu standaryzacji cukrowniczych metod analitycznych) GS6-3 (1994) – "Oznaczanie polaryzacji buraka cukrowego metodą zimnej dygestii wodnej z klarowaniem siarczanem glinu". Metoda polarymetryczna jest od wielu lat powszechnie stosowana do oznaczania polaryzacji buraków cukrowych w laboratoriach innych cukrowni w Europie. Plantator podpisując umowę kontraktacji buraków akceptuje przedstawioną powyżej metodę oznaczania zawartości cukru w burakach. Ponadto wskazujemy, że w Polsce nie ma innej metody badania zawartości cukru w burakach cukrowych, wiążącej Strony umów kontraktacji niż opisana powyżej. .

- Zgodnie z obowiązującą w Spółce Instrukcją odbioru buraków cukrowych próby w laboratoriach surowcowych Oddziałów KSC S.A. pobiera się losowo, w ilości reprezentatywnej dla dostarczonej partii surowca. Pobrana w sposób losowy do analiz próba korzeni buraków cukrowych nie może być mniejsza niż 20 kg, celem zapewnienia reprezentatywności próby. Analizy korzeni w laboratoriach surowcowych Spółki wykonywane są bezpośrednio po pobraniu próby - podano.