Świat grzybów niesie ze sobą nieocenione bogactwo, którego jeszcze w większości nie znamy. Co roku odkrywane są nowe gatunki grzybów, największe grzyby potrafią zszokować swym rozmiarem, a o właściwościach zdrowotnych grzybów też nie każdy wie. Jakie jeszcze tajemnice skrywają?

Ile jest gatunków grzybów?

Do 2020 r. opisano około 148 tysięcy gatunków grzybów, rzeczywista ich liczba jest jednak dużo wyższa. Co roku opisuje się około 2 tysięcy nowych gatunków grzybów, ale mykolodzy zakładają, że około 90 proc. grzybów pozostaje nieznanych. Pewne szacunki pozwalają przypuszczać, iż grzybów może być nawet 4razy więcej niż roślin nasiennych.

Wskazywało by to na liczbę w przedziale 1–1,5 miliona gatunków grzybów.

Wśród grzybów najliczniejszą grupą są organizmy wielokomórkowe, jednak występują też grzyby jednokomórkowe, np. znane wszystkim drożdże.

Największe grzyby: Jak duże mogą być opieńki?

Od grzybków niewidzialnych gołym okiem, przez wszystkim znane popularne grzyby, mogą osiągać naprawdę imponujące rozmiary. Znana wielu grzybiarzom opieńka ciemna, popularny grzyb jadalny, występujący również w Polsce, w Stanach Zjednoczonych osiągnął rozmiar 9 kilometrów kwadratowych. Zdaniem mykologów rozwijał się prawdopodobnie od około 8-9 tys. lat, a jego podziemna struktura rozrosła się do niebotycznych rozmiarów, pokrywając blisko 900 hektarów lasów. Prawdopodobnie jest największy żywy organizm na świecie i oczywiście jednocześnie największy na świecie grzyb.

Największy grzyb w Polsce. Ile mierzył i ważył?

Spoglądając na nasze rodzime podwórko, największy grzyb w Polsce został znaleziony i zarejestrowany 15 września 1977 r. Był to siedzuń sosnowy, który miał on ponad metr średnicy i ważył 15 kg.

Ile gatunków grzybów jest w Polsce?

Warto odnotować, że popularne grzyby, które zbieramy i są przedmiotem handlu, należą do grzybów wielkoowocnikowych. W naszym kraju występuje około 3600 gatunków grzybów wielkoowocnikowych, z czego tylko około 200-300 gatunków jest wykorzystywanych do celów kulinarnych. Jednak w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy, znajduje się tylko 47 gatunków grzybów.

Dlaczego grzyby są zdrowe?

Przez wiele lat w społeczeństwie pokutował pogląd czy raczej mit, że grzyby nie mają żadnych wartości odżywczych, a jedynie zapewniają doznania smakowe. Dziś wiemy, że nie jest to prawdą i grzyby mogą ofiarować nam mnóstwo cennych substancji odżywczych, witamin i minerałów.

Co zawierają grzyby?

Grzyby zawierają białka, które stanowią 3-4 proc. świeżej masy, a 19-35 proc. suchej masy. Zawierzają wszystkie aminokwasy egzogenne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego, wśród których najwięcej jest lizyny, najmniej metioniny i tryptofanu. Należy pamiętać, że grzyby zawierają lizynę w przeciwieństwie do białek pochodzenia roślinnego.

Antyoksydanty w grzybach

Grzyby zawierają ergotioninę – bardzo silny antyoksydant, należący do aminokwasów egzogennych (nawet 40 razy więcej niż w kiełkach pszenicy) - szczególnie dużo ergotioniny jest w: owocnikach tardziaka jadalnego – czyli grzybach shiitake, boczniaka ostrygowatego, mniej w pieczarce dwuzarodnikowej – 5mg/100g owocnika. Warto dodać, że zawartość ergotioniny nie zmniejsza się w czasie gotowania.

Tłuszcze w grzybach

Grzyby mają także w swoim składzie tłuszcze stanowiące ok. 4 proc. suchej masy (kwasy tłuszczowe, jedno-, dwu oraz trójglicerydy, sterole, fosfolipidy). Aż 70 proc. ogólnej ilości kw. tłuszczowych stanowią kw. nienasycone, w tym kwas linolenowy (69-76% w zależności od gatunku).

Węglowodany i błonnik w grzybach

Kolejnymi cennymi składnikami są węglowodany i błonnik, których jest stosunkowo dużo. Mają cukry proste (pentozy, heksozy), dwucukry, wielocukry i kompleksy cukrowo-białkowe, a błonnik stanowi 7-27 % suchej masy owocnika – głównie chityna ze ściany komórkowej.

Składniki mineralne w grzybach

Grzyby zawierają również składniki mineralne – mają znaczne ilości potasu, fosforu, sodu, nieco mniej wapnia i magnezu. Mają także pierwiastki śladowe: miedź, cynk, żelazo, mangan, molibden, fluor, selen, kobalt, tytan.

Czy grzyby mają witaminy?

Witaminy w grzybach są także obecne. Zawierają wit z grupy B: tiaminę (B1), ryboflawinę (B2), niacynę B3) oraz biotynę, a także kwas askorbinowy (wit. C), a z witamin rozpuszczalnych w tłuszczach: witaminę A (np. Kurki). Jako ciekawostkę można podać, że 4 duże pieczarki to dzienne zapotrzebowanie człowieka na witaminę B3, a 3 owocniki borowika to dzienne zapotrzebowanie na biotynę

