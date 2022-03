Które marki należą do Nestle? Pełna lista

Nestle to największy spożywczy koncern na świecie. W portfolio firmy znajduje się ponad dwa tysiące różnych marek. Wśród nich znajdziemy brandy doskonale znane polskiemu konsumentowi.

Autor: AT

Data: 18-03-2022, 13:16

Princessa to jedna z wielu popularnych marek w portfolio Nestle. fot. PAP/Photoshot/Mark Fairhurst

Jakie marki należą do Nestle?

Nestlé posiada ponad 2000 marek w 186 krajach świata. Wśród nich znajdziemy zarówno popularne globalne brandy, jak np. KitKat czy Nescafe, ale też wiele marek regionalnych, obecnych na pojedynczych rynkach.

Jakie polskie marki należą do Nestle?

Wśród polskich marek przejętych przez Nestle konsumenci rozpoznają m.in. Winiary, Princessę czy Nałęczowiankę.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Prezentujemy pełną listę marek Nestle. Dla ułatwienia nawigacji, pogrubioną czcionką zaznaczyliśmy brandy, które są dostępne na rynku polskim w oficjalnej dystrybucji.

Marki napojów Nestle

W portfolio Nestle znajdziemy następujące marki napojów:

Carnation

Caro

cocoa D'Onofrio

Enviga (wspólnie z Coca-Cola)

Libby's

Milo

Nescau

Nesquik

Nestea (wspólnie z Coca-Cola)

Ovaltine

Ricacao

Romanette

Special.T

Supligen

Sweet Leaf Tea

Peace Iced Tea

Marki kawy Nestle

W portfolio Nestle znajdziemy następujące marki kawy:

Blue Bottle Coffee Company

Bonka

Buondi

Chameleon Cold-Brew

Christina

Dolca

Dolce Gusto

Ecco

El Chaná

International Roast

Kirma

Loumidis

Mountain Blend

Nescafé

Nespresso

Partner's Blend

Ricoffy

Ricoré

Ristretto

Sical

Starbucks (produkty sieci kawiarni dostępne w sklepach)

Sunrise

Taster's Choice

Tofa

Zoégas

Marki wody Nestle

W portfolio Nestle znajdziemy następujące marki wody mineralnej.

Acqua Panna

Alaçam

Aqua Mineral

Aqua Pod

Aqua Spring

Aquarel

Arctic

Baraka

Buxton

Charmoise

Ciego Montero

Contrex

Cristalp

Da Shan YunNan Spring

Dar Natury

Eco de los Andes

Erikli

Frische Brise

Gerber

Ghadeer

Glaciar

Henniez

Hépar

Hidden Spring

Κorpi

La Vie

Levissima

Los Portales

Minéré

Nałęczowianka

Nestle Pure Life

Nestlé Selda

Nestlé Vera

Neuselters

Pejo

Perrier

Petrópolis

Porvenir

Princes Gate

Recoaro

San Pellegrino

Santa Bárbara

Santa Maria

São Lourenço

Sohat

Springs

Valvert

Viladrau

Vittel

Water Line

Waterman

Marki płatków śniadaniowych Nestle

W portfolio Nestle znajdziemy następujące marki płatków śniadaniowych.

Cerevita

Cerelac

Cheerios

Chocapic

Cini Minis

Clusters

Cookie Crisp

Curiously Strawberry

Curiously Cinnamon

Estrelitas

Fitness

Force Flakes

Gold Flakes

Golden Grahams

Golden Morn

Golden Nuggets

Honey Stars

Koko Krunch (UNICEF)

Lion Cereal

Milo cereals

Nescau Cereal

Nesquik Breakfast Cereal

Nestlé Corn Flakes

Shredded Wheat

Shreddies

TRIO Cereal

Uncle Tobys

Produkty chłodzone Nestle

W portfolio Nestle znajdziemy następujące marki produktów chłodzonych. Są to m.in. jogurty i inne produkty mleczarskie.

Chamyto

Chambinho

Chandelle

Chiquitín

Club

Hirz

La Laitière

La Lechera

LC1

Le Viennois

Moça

Molico

Munch Bunch

Nestlé

Nesvita

Ninho

Ski

Sollys

Sveltesse

Svelty

Yoco

Czekolada, słodycze i wyroby cukiernicze Nestle

W portfolio Nestle znajdziemy następujące marki słodyczy, produktów czekoladowych, wyrobów cukierniczych i piekarniczych:

Abuelita

Aero

After Eight

All Stars

Allen's

Alpia

Alpino

Animal Bar

Bertie Beetle

Besos de Moza

Big Turk

Black Magic

Blue Riband

Boci

Bono

Bon Pari

Breakaway

Cailler

Capri

Caramac

Carlos V

Charge

Chips Ahoy!

Choclait Chips

Choco Crossies

Chocolate Surpresa

Chokito

Cocosette

Coffee Crisp

Crunch

D'Onofrio

Dairy Box

Damak

Drifter

Fizzfindle

Frigor

Galak/Milkybar

Heaven

Hercules Bars

Joe

Joff

JOJO

Kit Kat

Lion

Lollo

Mabel's

Cracker

Cremositas

Gauchitas

María Maizena

Moraditas

Rosquitas

Salvado

TOP

Wafer

Yapita

Matchmakers

Maverick

Mio

Minties

Mirage

Moça

Munch

Munchies

Negresco

Negrita

Nestlé Alpine White

Nestlé Candy Shop

Nestlé Classic

Nestlé Dessert

Nestlé Milk Chocolate

Nestlé with Almonds

Nestlé Wonder Ball

Nestlé Yes

Nuts

Orion

Passatempo

Peppermint Crisp

Perugina Baci

Plaistowe

Polo

Prestígio

Princessa

Quality Street

Rolo

Rowntrees

Fruit Gums

Fruit Pastilles

Jelly Tots

Juicy Jellies

Pick & Mix

Randoms

Tooty Frooties

Sahne Nuss

Scorched Almonds

Sensação

Smarties

Suflair

Sublime

Sundy

Super 8

Susy

Svitoch

Szerencsi

Tango

Tango Mini Galletas

Texan Bar

Toffee Crisp

Tola

Nestlé Toll House cookies

Trencito

Triangulo

Turtles

Walnut Whip

XXX mints

Yorkie

Produkty mrożone i lody Nestle

W portfolio Nestle znajdziemy następujące marki lodów:

Åhusglass

Aino

Camy

D'Onofrio

Делтa

Δέλτα (Delta)

Nestlé Dibs

Dreyer's

Drumstick

Eskimo

Frigor

Frisco

Froneri

Häagen-Dazs

Kimo

Kimy

Maxibon

Mat Kool

Mivvi

Motta

Mövenpick

Nestlé Drumstick

Nestlé Ice Cream

Nestlé Princessa

Oreo Frozen Dessert Sandwiches

Outshine

Pingviini

Push-Up

Real Dairy

Savory

Schöller

Skinny Cow

Sorbetes

Temptations

Underground is

zer0% Fat

Produkty dla dzieci i niemowląt Nestle

W portfolio Nestle znajdziemy następujące marki odżywek dla dzieci i niemowląt.

Alfare

Beba

Bona

Cerelac

Farinha Láctea

FM 85

Freshly

Gerber

Good Start

Guigoz

Lactogen

Mindful Chef

Nan

NAN HA

NanSoy

NaturNes

Neslac

Nestlé

Nestlé Bear Brand

Nestogen

Nestum

Nido

Piltti

PreNan

SMA

Wyeth

Karmy dla zwierząt Nestle

W portfolio Nestle znajdziemy następujące marki karm dla zwierząt.

Bakers

Beta

Bonio

Bonnie

Castor & Pollux

Chef Michael's Canine Creations

Felix

Fido

Go Cat

Gourmet

Lily's Kitchen

Lucky Dog

Merrick

Mon Petit

PetLife

Purina

Supercoat

Tails .com

Tidy Cats

Totalcare

Whole Earth Farms

Winalot





Marki Nestle Purina:

Alpo

Purina Beggin' Strips

Busy Bone

Beneful

Cat Chow

Dog Chow

Fancy Feast

Friskies

Mighty Dog

Purina

Purina ONE

Purina Pro Plan

Marki przypraw Nestle

W portfolio Nestle znajdziemy następujące marki przypraw.

Carpathia

CHEF.

Haoji

Maggi

Thomy

Totole

Winiary