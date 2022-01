Które owoce i warzywa jedliśmy najczęściej w 2021 roku? (analiza)

Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw przeprowadził badania podsumowujące spożycie warzyw i owoców w 2021 roku. Do najczęściej spożywanych należą pomidory, ogórki, cebula, jabłka, truskawki.





Autor: oprac. Jakub Szymanek

Data: 28-01-2022, 12:18

Najczęściej spożywane warzywa i owoce 2021 roku / fot. materiały prasowe

Warzywa i owoce postrzegane są przez Polaków jako podstawa zdrowego sposobu odżywania, jako budujące odporność organizmu i korzystnie wpływające na samopoczucie i wygląd. Ilość czasu jaką w pandemii poświęciliśmy gotowaniu i jedzeniu sprawiła, że ich smak zaczął być postrzegany jako kluczowa korzyść z jedzenia warzyw i owoców. Wreszcie zaczynamy jeść warzywa i owoce dla radości ich spożywania, nie tylko dla zdrowia.

Najpopularniejsze gatunki owoców

Najpopularniejszymi owocami w Polsce są jabłka i truskawki. Co najmniej 90% mieszkańców naszego kraju w sezonie próbowało także czereśni, gruszek i malin. Wśród najpopularniejszych owoców są także wiśnie, borówki, czerwone i czarne porzeczki, aronia.

49% Polaków w sezonie co najmniej raz w tygodniu je śliwki, 34% borówkę, 30% wiśnie. 25% badanych spożywało w sezonie, co najmniej raz w tygodniu, czerwoną porzeczkę. Największy spadek zanotowały śliwki (6 p.p.).

Analizując zmiany deklaracji konsumpcji najpopularniejszych gatunków owoców widać, że najbardziej stabilną pozycję mają: jabłka, truskawki, borówka oraz aronia i jej przetwory. Zmiany dla większości gatunków oscylują wokół ok. 3%.

Najpopularniejsze gatunki warzyw

Najczęściej jedzonymi przez Polaków warzywami są pomidory i ziemniaki. W 2021 roku, co najmniej raz w tygodniu spożywało je odpowiednio 90 i 91% badanych, a tylko co setny (1%) nie jadł ich wcale.

Wśród najpopularniejszych są ogórki, cebula, marchew i sałata. W sezonie, co najmniej raz w miesiącu jadło je 97% Polaków, co najmniej raz w tygodniu odpowiednio 83, 80 i 77%, 71% badanych.

Niemal wszyscy Polacy regularnie jedzą również kapustę i kalafiora. W sezonie, co najmniej raz w miesiącu jadło je 93% badanych, co najmniej raz w tygodniu odpowiednio 50% i 43%. 87% Polaków regularnie je paprykę i pieczarki (co najmniej raz w miesiącu).

W czołówce znalazły się również brokuły (72%), cukinia (67%) oraz dynia. Konsumpcję tej ostatniej deklaruje już blisko połowa Polaków (48%).

Częstotliwość spożywania warzyw w sezonie utrzymuje się na stałym poziomie.

W 2021 r. w porównaniu do 2019 nie obserwujemy większych zmian w spożyciu poszczególnych gatunków. Zarówno w deklaracjach spożycia, jak i jego częstotliwości.

- W 2021 roku ponad połowa Polaków zadeklarowała, że sięgnęła po niektóre gatunki częściej niż w latach poprzednich. Niestety jemy wciąż zbyt mało owoców i warzyw. Warto podkreślić, że dużo się w tym obszarze zmienia na lepsze. Smak stał się w pandemii kluczową korzyścią konsumencką z jedzenia owoców i warzyw. Warto zaznaczyć, nie odbywa się to kosztem percepcji zdrowotnych, wręcz przeciwnie, one cały czas rosną. Polacy są coraz bardziej świadomi znaczenia konsumpcji owoców i warzyw w budowaniu odporności i zdrowym odżywianiu - mówi Urszula Krassowska, Managing Director Public Division w Kantar.

Jemy za mało owoców i warzyw

- Wyniki badania z 2021 roku, jeśli zestawimy je z wynikami sprzed dwóch lat, pokazują, jak pandemia zmieniła zwyczaje Polaków związane z odżywianiem się. Wyraźnie wzrosła świadomość znaczenia jedzenia warzyw i owoców we wzmacnianiu odporności organizmu, choć wciąż nie do końca wiemy, ile powinniśmy ich jeść. I to wskazuje na kluczową rolę edukacji. Przypomnijmy, warzywa i owoce powinny stanowić połowę każdego posiłku - mówi Agata Zadrożna, ekspert Kantar.

Większość (62%) Polaków przyznaje, że nie wiedzą, ile warzyw i owoców powinno się spożywać dziennie. Tylko co piąty (19%) z nas wie, ile warzyw i owoców należy spożywać, tak by dieta była zgodna ze stanem wiedzy i rekomendacjami dietetyków. Ta niewiedza jest głównym powodem tego, że konsumpcja warzyw i owoców nie rośnie.

Wiedza na temat zasad prawidłowego odżywiania rośnie wraz z wykształceniem. Co czwarta (26%) osoba z wyższym wykształceniem wie, ile powinno się jeść warzyw i owoców, w porównaniu do 19% osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym.