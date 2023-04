Wśród najpopularniejszych gatunków marca Kantar wymienia jabłka, gruszki, maliny i borówki. W porównaniu do marca ur. nie spadło tylko spożycie malin.

Które owoce w marcu jedliśmy najchętniej? fot. unsplash

Konsumpcja owoców w marcu

Podobnie jak w poprzednich miesiącach w marcu najpopularniejszym owocem były jabłka, które w tygodniu poprzedzającym badanie spożywało 85% Polaków. Jabłka jedzone były też najczęściej. 7% Polaków jadło je codziennie, a dalsze 16% 4 5 razy w tygodniu.

Na drugim miejscu wśród polskich owoców znalazły się gruszki, które jadło 42% badanych. Niespełna jedna trzecia (31%) Polaków w marcu jadła maliny. To tyle samo co przed rokiem.

Jedna czwarta osób jadła (w tygodniu poprzedzającym badanie) borówki (24%) oraz truskawki (22%).

Wysokie ceny owoców wpłynęły na spadek ich spożycia w marcu 2023 roku. W porównaniu do marca 2022 spadło spożycie: czarnej porzeczki (o 6 p.p.), jabłek (o 4 p.p.), truskawek (o 4 p.p.), borówek (o 4 p.p.), gruszek (o 3 p.p.) oraz aronii i jej przetworów (o 2 p.p.).

Wzrost liczby konsumentów owoców w marcu

W porównaniu do marca ur. nie spadło tylko spożycie malin. Spadło spożycie jabłek (o 4%), gruszek (o 7%), aronii i jej przetworów (o 12%), borówek (o 14%) i truskawek (o 15%).

Spadki tak wielu gatunków są związane ze wzrostem cen i inflacją. Najmniejsze straty ilości konsumentów zanotowały aronia i jej przetwory (o 600 tys. osób) oraz gruszka (o 1 mln osób).

W skali 2 i 3 lat - marzec do marca - ilość konsumentów w rośnie, najbardziej dla malin, borówek oraz aronii i jej przetworów.

W porównaniu do marca 2021 roku konsumpcja jest wyższa. Najbardziej wzrosło spożycie malin (o 47%), borówek (o 41%) oraz przetworów z aronii (20%). W przypadku malin wzrost liczby konsumentów wyniósł 2,6 mln osób. W przypadku borówek 2,3 mln.



W skali 3 lat, w porównaniu "luty 2023 do lutego 2020 roku" spożycie malin wzrosło o 67%, z 4,9 mln do 8,1 mln konsumentów. W przypadku borówek wzrost wyniósł 50%, ilość konsumentów wzrosła z 5,2 do 7,8 mln.

Wzrost ilości konsumentów aronii i jej przetworów od 2020 roku wyniósł 36%, gruszek 14%, a truskawek 10%.

Badanie zrealizował Kantar Public w ramach projektu „CORE TEAM - promocja konsumpcji owoców i warzyw i forum współpracy sektora, II etap”. Projekt jest realizowany przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw.

