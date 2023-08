Wśród najpopularniejszych gatunków lipca Kantar wymienia pomidory, młode ziemniaki i ogórki.

Które warzywa jemy w wakacje najchętniej? Fot. shutterstock

Konsumpcja warzyw w lipcu

W lipcu, podobnie jak przed miesiącem, najpopularniejszym warzywem były pomidory. Jadło je 95 proc. Polaków. Na drugim miejscu wśród warzyw znalazły się młode ziemniaki, które jadło 93 proc. badanych, natomiast trzecie miejsce należy do ogórków (91 proc.).

W rankingu popularności kolejne miejsca zajmują: cebula (87 proc.), marchew (80 proc.), sałata (74 proc.) oraz fasola szparagowa (66 proc.). W porównaniu do czerwca wzrosło spożycie: kalafiora (o 7 p.p.), papryki (o 3 p.p.) i brokułów (o 3 p.p.)

Wzrost liczby konsumentów "lipiec do lipca"

Lipiec do lipca rosną deklaracje konsumpcji fasolki szparagowej. W lipcu 2020 r. wynosiły one 45 proc., w 2021 r. - 58 proc., w ubiegłym roku - 64 proc., a w lipcu br. - 66 proc.. W liczbach bezwzględnych oznacza to wzrost liczby konsumentów z 14,6 mln, przez 18,8 i 20,7, aż do 21,4 mln.

W ciągu 3 lat liczba konsumentów fasolki szparagowej wzrosła o blisko połowę (47 proc.). Lepszym wynikiem mogą pochwalić się tylko trzy gatunki owoców jagodowych - borówka, czerwona porzeczka i malina.

O 72 proc. wzrosła liczba konsumentów malin, o 82 proc. czerwonej porzeczki. Największy był wzrost ilości konsumentów borówki. W latach 2020-2023 wyniósł 109 proc.

Badanie zrealizowano w dniach 14-15 lipca 2023 r., na reprezentatywnej próbie 1015 Polaków w wieku 15 lat i więcej. Wywiady bezpośrednie w domach respondentów (CAPI). Kantar pyta respondentów o częstotliwość spożywania 21 gatunków w ostatnim tygodniu i o spożywanie warzyw, owoców i ich przetworów podczas poszczególnych posiłków w dniu poprzedzającym badanie.

