Kubuś Baby z pierwszą kampanią

Wystartowała pierwsza w historii kampania promująca linię Kubuś Baby – linię produktów dla niemowląt i małych dzieci już od 4. miesiąca życia.

Autor: informacja prasowa/portalspozywczy.pl

Data: 26-07-2021, 13:45

Wystartowała pierwsza w historii kampania promująca linię Kubuś Baby. fot. mat. pras.

Kubuś Baby - rusza kampania

Rodzicielstwo to ciągłe wyzwania i nowe sytuacje, dlatego rodzice muszą znaleźć swoje sposoby na życie z maluchami. W spocie promującym linię Kubuś Baby marka opowiada o tych sposobach i pokazuje, że Kubuś Baby to najlepszy sposób na przekąskę.

Wszystkie produkty od Kubusia Baby są bez dodatku cukru, a zgodnie z przepisami prawa również bez konserwantów i bez barwników. Dodatkowo spakowane są one do wygodnych opakowań – musy do lekkich saszetek z bezpiecznym korkiem, a produkty do picia do butelek z korkiem niekapkiem.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

W ramach kampanii 360 stopni prowadzone jest silne wsparcie obejmujące m.in. emisję spotu w telewizji, na platformach VOD oraz w social mediach, a także intensywną kampanię odsłonową w digitalu. Produkty Kubuś Baby będą również promowane przez znanych influencerów.

Agencja reklamowa odpowiedzialna za spot: Brainbox

Agencja reklamowa odpowiedzialna za bannery: DotPartners

Dom mediowy: Starcom

Marka Kubuś to lider w kategorii soków owocowych i owocowo-marchwiowych, napojów dla dzieci, wody smakowej i musów dla dzieci w Polsce. W portfolio marki znajdują się soki 100%, napoje, woda niegazowana i woda smakowa oraz owocowe musy i przekąski w saszetkach. Kubuś to marka produktów kupowanych najczęściej nie tylko w Polsce, ale także za granicą - Kubik, Kubu i Tedi znane są m.in.: w Rumunii, Rosji, Bułgarii, na Węgrzech, Litwie i Łotwie, w Czechach i Słowacji.