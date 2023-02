- Zainteresowanie zakupem zakładów Marwit jest duże, szacunkowo skontaktowało się z nami ok. 10 potencjalnych inwestorów, w tym jeden zza granicy - mówi Justyna Kubiak, office manager Kancelarii Zięciak&Współpracownicy.

Zakłady Marwit zostały wystawione na sprzedaż. Czy są już chętni na kupno? / fot. PAP/ Wojciech Szabelski

Marwit - historia producenta jednodniowych soków

O błyskotliwie dynamicznym rozwoju kariery właściciela Marwitu, Macieja Jóźwickiego, i niespodziewanym nagłym jej zakończeniu pisaliśmy w tekście „Marwit - długa historia producenta jednodniowych soków”. Sprawa Marwitu wciąż budzi emocje, ponieważ dotyczy firmy która w ciągu 25 lat działania zdobyła pozycję potentata w branży niepasteryzowanych soków z krótkim terminem spożycia zajmując 70% rynku, natomiast dziś jest pod zarządem syndyka, a wierzyciele firmy wciąż są niespłaceni.

Przypomnijmy – firma zaczynała swoją działalność w roku 1997 jako jednoosobowe przedsięwzięcie Macieja Jóźwickiego, który mając 20 lat i 2000 zł. wpadł na pomysł, by sprzedawać świeże, niepasteryzowane soki. Firmę otworzył w Złejwsi Wielkiej, na hektarze ziemi otrzymanej od dziadka i przez 10 lat prowadził ją sam - dopiero po 10 latach działalności zatrudnił dyrektorów: finansowego, produkcyjnego, generalnego.

W roku 2013 Marwit posiadał już 1000 hektarów ziemi, na których uprawiano m.in.: marchew, seler, buraczki, pietruszkę, cebulę, fasolkę szparagową, kukurydzę - 80% warzyw do produkcji soków firma czerpała z własnych plantacji. W szczytowych momentach w zakładach Marwit produkowano 200 tys. butelek soków dziennie, a firma dawała pracę 450 pracownikom i 200 kierowcom, działając na obszarze całej Polski.

Z artykułu z 2013 r. zamieszczonego w Gazecie Pomorskiej dowiadujemy się, że „potężne inwestycje w firmę były możliwe dzięki wsparciu z funduszy Unii Europejskiej”. Czy w tym tkwi tajemnica późniejszego nagłego upadku?

W roku 2020 GP zamieszcza artykuł autorstwa Agnieszki Domki pod wszystko mówiącym tytułem: “Firma Marwit już nie produkuje”. Autorka tekstu dodaje: „już w 2018 roku media informowały, że dług spółki wynosi ok. 12 mln zł, co tłumaczono, że nie jest kwestią sytuacji finansowej spółki, ale ambitnych planów rozwoju, które wymagają pozyskania nowego inwestora”. Marwit S.A. i Marwit Foods zostały objęte postępowaniem sanacyjnym, które jednak wobec niepozyskania inwestora zostało umorzone; rok później Sąd Rejonowy w Toruniu ogłosił upadłość obu spółek.

- Łączna kwota zadłużenia spółki Marwit wynosi 96 mln. 823 tys. 215 zł. 18 gr. - mówiła nam w grudniu ubiegłego roku Justyna Kubiak, Office Manager Kancelarii syndyka Zięciaka. - Natomiast łączna kwota zadłużenia spółki Marwit Foods wynosi 86 mln. 182 tys. 585 zł. 72 gr.

Marwit na sprzedaż? Czy są chętni?

Zakłady Marwit zostały wystawione na sprzedaż. Czy są już chętni na kupno? W Gazecie Pomorskiej, stale interesującej się tą jedną z największych w regionie firm opublikowano informację, że do syndyka Marwitu, mecenasa Sylwestra Zięciaka z Kancelarii Zięciak&Współpracownicy zgłosiło się 10 firm z branży spożywczej, zainteresowanych kupnem zakładów niegdysiejszego potentata w branży soków warzywnych. Okazuje się jednak, że informacje o tym są przedwczesne.

- Zainteresowanie zakupem zakładów Marwit jest duże, szacunkowo skontaktowało się z nami ok. 10 potencjalnych inwestorów, w tym jeden zza granicy. Natomiast dopiero w dniu dzisiejszym (1 lutego – red.) otrzymaliśmy postanowienie Sądu Rejonowego V Wydział Gospodarczy w Toruniu z 19 stycznia w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż przedsiębiorstwa w całości, dotyczące Marwit Foods. 8 lutego zbierze się Rada Wierzycieli - głównym tematem jej obrad będzie złożony przez Pana Syndyka wniosek do Rady Wierzycieli o zgodę na sprzedaż przedsiębiorstwa Marwit za 100% wartości oszacowania – informuje Justyna Kubiak, office manager Kancelarii Zięciak&Współpracownicy.

Kancelaria informuje też, że „w chwili obecnej Syndyk nie jest w stanie określić ile z nich faktycznie złoży ofertę na zakup przedsiębiorstwa, gdyż przetarg nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony” - Procedury trwają, przewidywany termin ogłoszenia przetargu to I kwartał tego roku, niemniej my jako kancelaria nie jesteśmy uprawnieni do ujawniania informacji o konkretnych inwestorach – mówi Justyna Kubiak.

