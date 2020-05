KUPS: System Jakości Certyfikowany Produkt wspiera zarówno przetwórców, jak i konsumentów (wideo)

- Obserwując trendy na rynku, zauważyliśmy coraz większe zainteresowanie konsumentów produktami z owoców i warzyw oraz tych powstałych z poszanowaniem środowiska naturalnego. Chcielibyśmy także znaleźć inne pomysły na zagospodarowanie niszowych owoców i warzyw, które być może samodzielnie nie są takie smaczne, ale stanowią "bombę" witamin i składników odżywczych - dodaje Barbara Groele.

Podkreśla, że kolejnym ważnym elementem programu System Jakości Certyfikowany Produkt jest wsparcie i pomoc konsumentom, którym ciężko odnaleźć dobre produkty. - Stojąc przed półką sklepową często nie wiedzą oni, które produkty z owoców i warzyw wybrać lub nie mają czasu czytać i analizować etykiet. Nasz certyfikat to umieszczony na etykiecie znak, który automatycznie wskazuje, że dany produkt jest przebadany przez niezależne laboratoria. Ponadto, obok tego znaku widnieją również oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, które informują, na co wpływają dane składniki - tłumaczy Sekretarz Generalny Stowarzyszenia KUPS.

Dodaje, że System Jakości Certyfikowany Produkt skierowany jest do przetwórców, producentów owoców i warzyw, jak również samych konsumentów.

Jakie wymogi trzeba spełnić, aby dołączyć do programu System Jakości Certyfikowany Produkt? Jak tłumaczy Barbara Groele produkty, które obejmuje projekt Stowarzyszenia KUPS muszą być otrzymane z owoców i warzyw. - Nie wolno dodawać do nich żadnych cukrów, słodzików, konserwantów, sztucznych barwników czy aromatów. Skład tego produktu ma gwarantować odpowiednią smakowitość i naturalność. Uważamy, że to jest największa wartość certyfikowanych przez nas produktów - mówi.

Produkty certyfikowane przez Stowarzyszenie KUPS podlegają kontrolom. Przed nadaniem certyfikatu produkt jest badany, aby potwierdzić skład i wartość odżywczą. Dopiero po pozytywnych wynikach można nadać produktowi znak jakości Certyfikowany Produkt. Oprócz tego, w trakcie trwania certyfikatu, produkty podlegają monitorowaniu po to, aby mieć pewność, że w całym okresie 18 miesięcy kolejne partie produktów także spełniają te kryteria.

- Ważne jest to, że certyfikowane przez nas produkty znajdują się pod pełną i ciągłą kontrolą. W tym celu korzystamy z usług niezależnych ekspertów i niezależnych instytutów naukowych - podsumowuje Barbara Groele.