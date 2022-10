Kurki łatwo pomylić z lisówkami. Taka nieszczęśliwa wpadka przydarzyła się jednej z TikTokerek, która przyrządzała sobie jajecznicę z zebranymi przez siebie niejadalnymi grzybami. Sprawę opisały Lasy Państwowe.

Tik Tokerka Hanusia zrobiła jajecznicę z lisówkami - niejadalnymi grzybami przypominających kurki; fot. Lasy Państwowe

Jajecznica Hanusi na lisówkach

Tiktokerka Hanusia Wielka (367 tys. obserwujących) wybrała się do lasu po kurki, na których miała powstać jajecznica. Zamiast kurek nazbierała jednak niejadalnych lisówek. Jajecznicę na lisówkach przyrządziła i zjadła (ponoć) ze smakiem. O wpadce poinformowali ją jej obserwujący.

Kurka a lisówka. Jak je odróżnić?

Kurki od lisówek można odróżnić m.in. po kolorze. Pieprznik jadalny, czyli kurki, są koloru najczęściej żółtego, pod kapeluszem mają listewki w postaci fałd, trzon nawet do 2,5 cm zwęża się ku dołowi, występują od czerwca do października. Lisówka pomarańczowa jest grzybem niejadalnym. Ma pomarańczowy lub żółto-pomarańczowy kolor. Pod kapeluszem ma blaszki cieńsze i węższe niż kurki. Występuje jesienią. Lisówka zawiera związek chemiczny pod nazwą arabitol, przez co spożycie lisówki pomarańczowej w dużych ilościach może powodować zaburzenia trawienia - mdłości, wymioty lub biegunkę.

