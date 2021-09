Laboratoria Natury z nową fabryką w Polsce

2 września 2021 r. w Lublinie spółka Laboratoria Natury otwiera swój nowy zakład produkcyjny.

Laboratoria Natury z nową fabryką w Polsce, fot. materiały prasowe

Na powierzchni 7 tys. m.kw. uruchomiono wszystkie linie technologiczne w standardzie farmaceutycznym, w tym linię do produkcji suplementów diety w czekoladowych formach. Wydarzenie zbiega się równolegle z 10-leciem wejścia polskiej firmy „Laboratoria Natury” w struktury międzynarodowej grupy Maabarot Products Ltd.

Laboratoria Natury: Innowacyjne linie do produkcji

Nowa fabryka wyposażona jest w innowacyjne linie do produkcji syropów, kropli, żelków pektynowych oraz form czekoladowych. Obecnie w polskim zakładzie pracuje 85 osób, ale docelowo po osiągnięciu pełnych mocy produkcyjnych zatrudnienie przekroczy ponad setkę pracowników. Oprócz hal produkcyjnych, powstały tu także: przestrzeń do prac badawczo-rozwojowych, specjalistyczne laboratorium, biura oraz magazyn wysokiego składowania. W ostatnich miesiącach z sukcesem zakończono wszystkie niezbędne próby produkcyjne, badania wdrożeniowe i tzw. testy stabilnościowe.

Dziś Laboratoria Natury rozwijają i wytwarzają (jako producent kontraktowy, czyli na zlecenie innych podmiotów) kilka kategorii produktów. Są wśród nich syropy dla dzieci i dorosłych, krople, trany, toniki, napoje funkcjonalne oraz żelki pektynowe. Spółka specjalizuje się w rozwijaniu produktów typu clean label (tzw. czysta etykieta), co oznacza, że produkty te nie zawierają żadnych konserwantów, sztucznych barwników i aromatów).

Specjalna strefa do produkcji wyrobów LLP

To jednak, co wyróżnia polską spółkę, to stworzenie w nowym zakładzie specjalnej strefy z do produkcji wyrobów LLP (ang. Long Life Probiotics) zawierających żywe kultury bakterii. Produkcja została zaprojektowana w taki sposób, aby ograniczyć negatywny wpływ czynników zewnętrznych (wilgotność i temperatura) na stabilność i jakość produktów probiotycznych. Dzięki zastosowaniu nowatorskiej technologii, produkty pochodzące z nowego zakładu charakteryzują się 24-miesięcznym okresem zachowania deklarowanej zawartości probiotyków. W produkcji LLP Probites i LLP Probidrops wykorzystywane są tylko wyselekcjonowane szczepy probiotyczne z udokumentowanym pochodzeniem i działaniem fizjologicznym potwierdzonym w badaniach naukowych.

Jeszcze kilka lat temu spółka Laboratoria Natury zajmowała mniejsze budynki w Lublinie. Głównym obszarem działalności były wtedy ziołowe syropy i soki, m.in. z aloesu. Przełomem w rozwoju firmy był rok 2011, kiedy to do przedsiębiorstwa dołączył izraelski inwestor, firma Maabarot Products Ltd. W skład holdingu wchodzi obecnie sześć firm: Altman Health, Biopet, Halavit, Anlit, Laboratoria Natury (Polska) i Algaia (Francja), Biopet (Turcja) które zatrudniają łącznie ponad 500 pracowników i generują obrót w wysokości ponad 150 mln euro rocznie. Maabarot od ponad 60 lat specjalizuje się w zakresie technologii odżywiania dzieci, produkcji zdrowej żywności oraz suplementów diety. Wejście Maabarot do Laboratoriów Natury wiązało się nie tylko z wsparciem kapitałowym, ale także udostępnieniem izraelskiego know-how.

– Rozbudowany zakład umożliwia nam dalszy, globalny rozwój i umacnia naszą pozycję na rynku. Większa powierzchnia, nowe laboratorium i specjalistyczne maszyny dają szansę na produkcję unikalnych w skali międzynarodowej form, których wytwarzanie w poprzedniej lokalizacji było niemożliwe. Są to m.in. probiotyki w formach olejowych oraz w przyjaznej dla dzieci formie funkcjonalnych czekoladek bezcukrowych. Cieszę się, że to właśnie w Lublinie możemy nadal się rozwijać, a miasto i jego przedstawiciele tworzą bardzo dobrą atmosferę dla biznesu – podkreśliła Sylwia Tandejko prezes zarządu spółki.

Laboratoria Natury rozbudowują zakres produkcji

– Nowy zakład produkcyjny otwiera przed nami wiele nowych opcji rozwoju – powiedziała Efrat Gilat, prezes Maabarot Products Ltd.

– Na tym etapie chcemy ciągle rozbudowywać zakres naszej produkcji i zwiększać grono zadowolonych odbiorców. Już dziś eksportujemy z Polski produkty na rynki całej Unii Europejskiej, Bliskiego Wschodu, w tym Izraela, Azji Pacyficznej, Stanów Zjednoczonych i Afryki. Spółka jednak w dalszym ciągu chce prowadzić ekspansję zagraniczną, a budowa zakładu ma właśnie umożliwić zdobywanie rynku kolejnych krajów na całym świecie – dodała Efrat Gilat.

Inwestycja Maabarot w Polsce to nie tylko „przyczółek” sprzedaży i logistyki na terenie Unii Europejskiej, ale kluczowy oddział odpowiedzialny za badania i rozwój oraz produkcję innowacyjnych produktów.

Suplementy diety w unikatowej formie czekoladek probiotycznych, produkowane w standardzie farmaceutycznym, zyskują coraz większą popularność jako forma podania, co jest związane ze wzrostem sprzedaży kategorii probiotycznej na świecie. Według raportu opublikowanego przez Euromonitor, wielkość globalnej sprzedaży suplementów probiotycznych wyniosła 5,7 mld USD w 2018 r. Według prognoz ta kategoria będzie nadal rosła w tempie ok. 12% rocznie i w 2022 r. osiągnie poziom 8,5 mld USD. Inwestycja w Lublinie jest więc odpowiedzią Maabarot na rosnący światowy popyt na suplementy probiotyczne.