Lidl nakręca promocją sprzedaż polskich ziemniaków

Od 13 września w sklepach Lidl Polska wszystkie polskie ziemniaki w opakowaniu można kupić o 40% taniej z kuponem Lidl Plus.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 13-09-2021, 13:24

Lidl promuje polskie ziemniaki, fot. shutterstock

Lidl sprzedaje różnorodne odmiany ziemniaków

Jesień to czas intensywnych zbiorów ziemniaków w całej Polsce. Producenci zaopatrują sklepy i oferują różnorodne odmiany tych warzyw. Polacy jedzą te warzywa pod każdą postacią – gotowane, smażone, pieczone, grillowane, faszerowane. Wykorzystują je również jako bazę do kopytek czy babki ziemniaczanej. Polska znajduje się obecnie na drugim miejscu w rankingu państw unijnych, które produkują ich najwięcej.

Na Ryneczku Lidla klienci mogą znaleźć wiele odmian ziemniaków. Od 13 września, w ofercie sieci dostępna jest promocja dla użytkowników aplikacji Lidl Plus – wszystkie polskie ziemniaki w opakowaniu klienci kupią o 40% taniej. Oferta dostępna będzie do wyczerpania zapasów.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Lidl: ziemniaki pochodzą ze zweryfikowanych plantacji

Na opakowaniach ziemniaków odnajdziemy pomocne opisy z przeznaczeniem kulinarnym danej odmiany. Sieć oferuje ziemniaki nadające się do tradycyjnego polskiego obiadu oraz ziemniaki sałatkowe mające odpowiednią konsystencję, dzięki której nie rozpadają się podczas krojenia.



Lidl sprzedaje również tradycyjne polskie odmiany ziemniaków z Wielkopolski, ziemniaki mączyste – do babek, farszy, kopytek czy klusek, ziemniaki do pieczenia oraz z ekologicznych upraw.

Ziemniaki oferowane przez Lidl Polska pochodzą z zarejestrowanych i zweryfikowanych plantacji. Wszyscy dostawcy posiadają certyfikaty GLOBAL G.A.P., które są gwarancją spełniania standardów dobrych praktyk rolniczych i produkcyjnych, a także certyfikaty GRASP świadczące o zapewnianiu przez producentów bezpieczeństwa i jakości w gospodarstwie.