Wkrótce klienci sklepów Lidl kupią tylko owoce i warzywa sezonowe. Niemiecki oddział dyskontera ogłosił, że zrezygnuje z transportu tych świeżych towarów drogą lotniczą.

Lidl wycofuje z oferty niektóre rodzaje owoców i warzyw; fot. shutterstock.com

Transport owoców i warzyw drogą lotniczą

Przez długi czas dyskonty stawiały przede wszystkim na jedno: tanią żywność. Jednak w obliczu kryzysu klimatycznego Aldi czy Lidl chcą w przyszłości wziąć pod uwagę pochodzenie i równowagę ekologiczną.

Lidl chce teraz uniknąć transportu lotniczego owoców i warzyw do Niemiec. Oznacza to, że w ponad 3250 niemieckich oddziałach dyskontera nie będzie już świeżych produktów importowanych drogą powietrzną.

Lidl - owoce i warzywa dostępne jedynie sezonowo

Lidl nie sprowadza już drogą lotniczą owoców i warzyw w innych krajach Europy. W Niemczech w ostatnich latach ilość tych towarów była stopniowo ograniczana. Teraz lokalny oddział robi "ostatni krok".

Nawet jeśli towary sprowadzane drogą lotniczą stanowią jedynie niewielką część asortymentu owoców i warzyw, emisje gazów cieplarnianych są znacznie wyższe w porównaniu ze statkami i ciężarówkami.

Co to oznacza konkretnie dla konsumentów? Każdy, kto robi zakupy w Lidlu, będzie musiał przygotować się na to, że w przyszłości niektóre towary będą dostępne jedynie sezonowo. Dyskont jako przykład podaje zielone szparagi. Warzywa przywożono wcześniej do Niemiec drogą lotniczą poza sezonem. Teraz jest oferowany "wyłącznie sezonowo z Niemiec i Europy".

W Lidlu nadal będą dostępne egzotyczne owoce

Nie oznacza to jednak, że w przyszłości konsumenci nie będą już mogli kupić bananów ani innych egzotycznych owoców i warzyw w Lidlu. Te, które można dłużej przechowywać, są zwykle transportowane statkiem lub samochodami. Transportem lotniczym wysyłane są wyłącznie produkty o bardzo krótkim terminie przydatności do spożycia, jak wspomniane szparagi czy owoce jagodowe.

