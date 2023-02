Lidl został piątą z kolei dużą siecią supermarketów w Wielkiej Brytanii, która racjonuje sprzedaż niektórych warzyw. Dyskont zanotował skokowy wzrost liczby kupujących po tym, jak uprzednio konkurenci wprowadzili ograniczenia - pisze "The Guardian".

Lidl piątą siecią w Wielkiej Brytanii, która racjonuje sprzedaż warzyw sałatkowych; fot. shutterstock.com

Lidl - limity zakupu papryki, pomidorów i ogórków

Szósta co do wielkości sieć supermarketów w Wielkiej Brytanii poinformowała, że ​​po "niedawnym wzroście popytu" wprowadziła limit zakupu trzech sztuk papryki, pomidorów i ogórków na klienta.

Racjonowanie sprzedaży warzyw wprowadziły najpierw Asda i Morrisons, a potem dołączyły do nich Tesco oraz Aldi. Lidl wstrzymał się do tej pory umieszczając zamiast tego tabliczki informujące kupujących, że mogą wystąpić opóźnienia w uzupełnieniu niektórych produktów warzywnych.

Jednak wzrost popytu w sklepach Lidla po wprowadzeniu limitów przez rywali skłonił dyskontera do pójścia w ich ślady.

- Chociaż nadal mamy dobrą dostępność w większości naszych sklepów, ze względu na niedawny wzrost popytu podjęliśmy decyzję o tymczasowym ograniczeniu zakupu papryki, pomidorów i ogórków do trzech sztuk na osobę. Pomoże to zapewnić wszystkim naszym klientom dostęp do potrzebnych im produktów - powiedział rzecznik Lidla w Wielkiej Brytanii w rozmowie z "Guardianem".

Kryzys sałatkowy w Wielkiej Brytanii - dlaczego w supermarketach brakuje warzyw?

Jak już pisaliśmy, Wielka Brytania od tygodnia zmaga się z ostrymi niedoborami warzyw sałatkowych - papryki, pomidorów i ogórków. Zjawisko zostało nazwane nawet "kryzysem sałatkowym" (org. salad crisis). Ta sytuacja została spowodowana m.in. zimną pogodą, która dotknęła regiony uprawy tych warzyw (Hiszpania i Afryka Północna) i przerwami w dostawach oraz sporym spadkiem produkcji szklarniowej przez brytyjskich i holenderskich plantatorów (to przez wysokie ceny za energię i brak rządowego wsparcia w tym wyzwaniu). Niektórzy wiążą obecną sytuację także z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

W niedzielę 26 lutego George Eustice, były sekretarz ds. środowiska, powiedział, że spodziewa się, że niedobory warzyw sałatkowych mogą potrwać od trzech do czterech tygodni.

Politycy rozmawiają z supermarketami o niedoborach warzyw

Mark Spencer, minister ds. żywności i rolnictwa, spotkał się z kadrą kierowniczą największych supermarketów w Wielkiej Brytanii, aby omówić takie kwestie, jak plany uzupełniania zapasów, współpracę z lokalnymi rolnikami oraz jak uniknąć powtórki niedoborów w przyszłości.

Spotkanie miało mieć miejsce po tym, jak Thérèse Coffey, sekretarz ds. środowiska, została skrytykowana za zasugerowanie w parlamencie w czwartek, że w obliczu niedoboru brytyjskie gospodarstwa domowe mogą zamiast importowanych warzyw przestawić się na konsumpcję brytyjskiej rzepy.

Czego brakuje w brytyjskich supermarketach?

Ale pomidory, ogórki czy papryka nie są jedynymi warzywami, których brakuje w sklepach w Wielkiej Brytanii. Jak podkreśla "The Guardian", uprawy polowe, w tym pory, marchew i jarmuż zostały mocno dotknięte przez przymrozki przed Bożym Narodzeniem. To skłoniło Tima Caseya, przewodniczącego Stowarzyszenia Producentów Porów, do ostrzeżenia, że ​​pory uprawiane w Wielkiej Brytanii mogą być ciężko dostępne w Dzień Świętego Dawida, który przypada w środę 1 marca (to "narodowe" warzywo Walii obowiązkowo spożywane tego dnia).

Alarm został również podniesiony w związku z brytyjską produkcją jabłek i gruszek, a sadownicy ostrzegają, że zaledwie jedna trzecia drzew potrzebnych do utrzymania sadownictwa w Wielkiej Brytanii została posadzona w tym roku w związku z brakiem porozumienia dostawców z supermarketami. Biznes przestaje być opłacalny.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl