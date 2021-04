Limpol: Figi suszone w zalewie i Karczochy ćwiartki w zalewie

Limpol sprowadza ponad 170 artykułów spożywczych z 33 krajów aż z 5 kontynentów. Firma regularnie powiększa swoje portfolio produktowe o nowości. W ofercie znajdziemy produkty warzywne i owocowe w puszkach i słoikach, a także oliwy z oliwek, makarony, octy balsamiczne i ryby.

Figi suszone w zalewie

Owoce z drzewa figowego są stałym elementem diety śródziemnomorskiej oraz tradycyjnym greckim deserem. Popularne od wieków niezmiennie zachwycają oryginalnym smakiem. Potencjał energetyczny oraz niepowtarzalna słodycz czynią je doskonałą przekąską, która z powodzeniem zaspokoi ochotę na coś słodkiego. Polecane przez nas suszone figi w zalewie VERA świetnie sprawdzą się zarówno w roli samodzielnej przekąski, jak i dodatku do ciast lub deserów.

Karczochy ćwiartki w zalewie

Karczochy to wykwintne warzywo popularne w kuchni środziemnomorskiej. Kochają je Włosi, Hiszpanie i Francuzi. Sezon na nie trwa krótko ale dzięki zalewie dłużej możemy się cieszyć ich smakiem. Dobrze komponują się z anchois, bazylią, jajkami, parmezanem i pomidorami. Można je podawać z różnego rodzaju sosami, nadziewać mięsem, czy smażyć w cieście. Ćwiartki karczochów w zalewie marki VERA będą również doskonałym dodatkiem do lekkich sałat ale również do makaronów. Dzięki swoim walorom smakowym każdej potrawie nadadzą niepowtarzalnego charakteru.